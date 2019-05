Eurovize začíná: Česko zastupuje kapela Lake Malawi, návštěvníky chrání protiraketový štít

Mají za sebou těžké měsíce dřiny. Nacvičovali stále dokola jedno vystoupení a teď ho předvedou celému světu. Úterním večerem začíná 64. ročník hudební soutěže Eurovize. Česko vyslalo do Izraele kapelu Lake Malawi. Místo Jeruzaléma se z politických důvodů letos soutěž uskuteční v Tel Avivu, kde ji doprovází přísná bezpečnostní opatření. Návštěvníky například chrání protiraketový štít. Tel Aviv 14:43 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Zvolili jsme koncertnější taktiku. Nebudu nic přehrávat a do toho tam budou tři ledkové konstrukce,“ popisuje pro Radiožurnál Albert Černý, frontman kapely Lake Malawi, jak bude vypadat obrovské pódium, na které už v úterý večer vystoupí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začíná Eurovize 2019, ČR bude reprezentovat kapela Lake Malawi. Téma pro Jiřího Štefla

Není čas na žádné zaváhání. Během tří minut musí zapůsobit na miliony diváků u televizních obrazovek.

„Říkal jsem si: Je Eurovize víc o hudbě, nebo o excentrických kostýmech? Pak jsem si uvědomil, že když to sleduje 200 milionů lidí, tak pokládat takový počet diváků za excentrické blázny je přece jen trochu moc,“ dodává.

Indie-popová kapela Lake Malawi přivezla do izraelského Tel Avivu píseň Friend of a Friend. Divákům ji pak představí na úterním prvním semifinále, kde se utkají zástupci 17 zemí.

Finále 18. května

O tom, jestli postoupí do sobotního velkého finále, bude rozhodovat odborná porota, kterou sestavuje každá zúčastněná země, ale také fanoušci Eurovize. Nesmí ale hlasovat pro interpreta ze své země. Finále se pak uskuteční v sobotu 18. května.

Jako vždy do finále automaticky postoupí zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace – tedy Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska a také stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát Izrael. Největší šance na výhru má podle serveru Euronews Nizozemsko, české šance na první místo jsou podle serveru mizivé.

O skupině Lake Malawi Indie-popovou skupinu Lake Malawi vedle zpěváka Černého tvoří baskytarista Jeroným Šubrt, kytarista Pavel Palát a bubeník Antonín Hrabal. Kapela vznikla roku 2013 a už v roce 2014 zahrála jako předkapela na koncertě americké skupiny Thirty Seconds To Mars. Autorem hudby a textů je Černý, který byl dříve součástí sestavy Charlie Straight. Černý je držitelem čtyř hudebních cen Anděl, dvou cen Slavík a ocenění hudební stanice MTV za svou práci.

V minulosti Česko reprezentovala kapela Kabát nebo zpěvačka Marta Jandová. Zatím největší úspěch ale slavil minulý rok Mikolas Josef, který se s písní Lie To Me umístil na šestém místě.

Soutěž se do Izraele vrací po dvaceti letech, a to díky loňskému vítězství zpěvačky Netty. Izraelská vláda původně usilovala o to, aby Eurovize byla opět v Jeruzalémě, stejně jako v letech 1979 a 1999.

Nakonec se ale organizátoři rozhodli pro Tel Aviv s tím, že je kulturním a obchodním centrem. Vláda se obávala, že mnozí umělci by mohli odmítnout na Eurovizi do Jeruzaléma. Rozhodnutí souvisí i s tím, že loňský přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma vyostřil dlouhotrvající izraelsko-palestinský konflikt.

Zajímavostí pak je, že Jeruzalém měl hostit Eurovizi i v roce 1980, kvůli nedostatku financí a blížícímu se významnému izraelskému svátku, ale nakonec muselo soutěž hostit Nizozemsko.

Protiraketový deštník v akci

Už od začátku plánování této obrovské akce se také mluví o bezpečnosti 64. ročníku hudební soutěže. Izraelská armáda podle deníku Haarec uvedla do pohotovosti protiraketový deštník. Pro vojáky v blízkosti Pásma Gazy platí v době konání soutěže přísnější pravidla pro použití ostré střelby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začíná Eurovize 2019. Co všechno udělal Izrael pro bezpečnost soutěžící a návštěvníků? Téma pro blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka

Před týdnem vyslaly palestinské frakce z Gazy na Izrael sedm set raket během pouhých dvou dnů.

Izrael ale poté učinil řadu vstřícných kroků – snažil se co nejvíce vyhovět palestinským požadavkům a předejít tak útokům v době konání Eurovize.

Otevřel například hraniční přechody, rozšířil rybářskou zónu nebo umožnil příliv katarských peněz.

Sobotní vyvrcholení soutěže během šábesu vyvolalo v Izraeli kontroverze. V posledních letech totiž sílí tlak na zákaz pracovní činnosti o sobotách. Ministerstvo práce ale vydá stovky výjimek, které umožní zaměstnancům firem finále Eurovize připravit.

Od návštěvy letošní Eurovize pak například odrazuje hnutí BDS, které celosvětově vyzývá k bojkotu Izraele.

Bez Ukrajiny

Eurovizi také letos odstartuje znělka, která vychází z melodie francouzského skladatele Marca-Antoina Charpentiera. Přímo na místě ji ale neuslyší ukrajinská zpěvačka Anna Korsunovová.

Vyhrála sice národní kolo, ukrajinské veřejnoprávní televizi NSTU se ale nelíbilo, že občas vystupuje v Rusku. Ukrajina se tak po čtyřech letech Eurovize nezúčastní.

Fanoušci se můžou ale těšit na exkluzivního hosta. Pozvání přijala zpěvačka Madonna, která představí nové album. První semifinále odvysílá v úterý večer druhý program České televize.