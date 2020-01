Cristovao, Lounová nebo We All Poop. Koho Češi letos vyšlou do hudební soutěže Eurovize?

I letos můžou o interpretovi, který bude Česko v květnu reprezentovat v Rotterdamu, rozhodnout fanoušci pomocí mobilní aplikace.

Nejlepší výsledky Česka 2018 - Zpěvák Mikolas Josef skončil ve finále Eurovize na 6. místě s písní Lie To Me. 2019 - Kapela Lake Malawi zaujala mezinárodní poroty písní Friend Of A Friend a umístila se na 11. místě. 2016 - Poprvé v historii se Česko dostalo do finále soutěže díky zpěvačce Gabriele Gunčíkové s písní I Stand. Tam ale skončila na předposledním 25. místě.

„V České televizi jsme vybrali sedm písní. Jsou žánrově pestré a myslíme si, že by mohly oslovit naše, ale i zahraniční diváky. Stejně jako minulý rok nemá žádná píseň politický kontext,“ řekl pro Radiožurnál vedoucí tuzemské delegace Cyril Hirsch.

S klavírní baladou se do soutěže přihlásila zpěvačka Olga Lounová: „Vůbec jsem ji nesložila jako píseň pro Eurovizi. Mám na ni ale samé pozitivní reakce a říkala jsem si, že by byla škoda, kdyby nezazněla v zahraničí. Právě Eurovize mi to může umožnit. Písnička Dark Water měla kolem čtyř minut, ale kvůli pravidlům Eurovize jsem ji musela o minutu zkrátit. To zásadní v ní ale zůstalo.“

Jedinou kapelou, která se letos probojovala mezi sedmičku nejlepších, je We All Poop. Čtyřčlenná punk popová skupina se dala dohromady krátce před začátkem národního kola Eurovize. Je tak úplným nováčkem na tuzemské scéně.

Mediálně zdatný je hudebník Ben Cristovao. Po soutěži Superstar, které se zúčastnil před 11 lety, to nyní zkouší v Eurovizi. „Je úplně jiná než Superstar. Teď budu soutěžit se svojí písničkou, která je rychlá a rozhodně bych na jevišti tancoval. V Česku jsem se už představil. O tom, že bych se do Eurovize přihlásil, jsem přemýšlel už tři roky,“ řekl.

Vybírají nejen Češi

Finalisté letos dostali možnost natočení vlastního videoklipu, který tak umocní jedinečný zážitek z jejich soutěžních skladeb. V následujících dnech se postupně představí na sociálních sítích české Eurovize.

O konečném reprezentantovi, který za zemi v květnu odjede zpívat do Rotterdamu, rozhodnou fanoušci pomocí speciální aplikace Eurovize a odborná porota. Finalistu vybírají nejen Češi, ale i zahraniční diváci Eurovize. Výsledky budou vyhlášeny 2. února.

Nejdůležitější tři minuty

Česká republika se na Eurovizi představila světu osmkrát. V letech 2016, 2018 a 2019 se jí podařilo postoupit do finálového kola.

Hudební soutěž Eurovize První kolo soutěže se uskutečnilo v roce 1956. Od té doby ji vyhrála například kapela ABBA, zpěvačka Celine Dion anebo Ruslana. Každoročně soutěž sleduje 150 až 200 milionů diváků po celém světě, především v Rusku a Švédsku. Jde tak o nejsledovanější nesportovní televizní přenos na světě.

Nejlepšího umístění dosáhl zpěvák Mikolas Josef, který s písní Lie to Me skončil na šestém místě.

„Všem finalistům nezávidím ten stres, který kolem celé soutěže je. I pro známé české hvězdy to na jevišti můžou být nejdůležitější tři minuty v životě. Každá sekunda je tam důležitá. Na druhou stranu, každý, kdo jede na Eurovizi, by se měl zamyslet i nad tím, co bude dělat, až soutěž skončí,“ radí letošní finálové sedmičce zkušený Mikolas Josef.

Pořadatelství 65. ročníku písňové soutěže zajistil Rotterdamu nizozemský zpěvák Duncan Laurence vítězstvím v loňském finále v Tel Avivu. Píseň o nevydařené lásce Arcade patřila již od začátku k jasným favoritům na vítězství.

Podle informací Evropské vysílací unie (EBU) se letos Eurovize zúčastní 41 zemí. Po roční pauze se znovu přihlásila Ukrajina. V roce 2019 svojí účast zrušila, protože reprezentující zpěvačka Anna Korsunovová občas vystupuje v Rusku, což se nelíbilo ukrajinské veřejnoprávní televizi NSTU.

O návratu do soutěže uvažovalo i Slovensko. RTVS ale v červnu 2019 potvrdila, že kvůli malému zájmu ani tentokrát nikoho nevyšle. Naposledy Slovensko reprezentoval zpěvák Max Jason Mai v roce 2012.