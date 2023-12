Už to není jen o hudbě. Češi v národním kole vybírají, koho pošlou do finále Eurovize

Už dávno nerozhoduje jen hudba. V Eurovizi musíte na fanoušky zapůsobit třeba i na sociálních sítích. V národním kole teď Češi vybírají, koho pošlou příští rok do finále ve švédském Malmö. Fanoušci mohou hlasovat pomocí aplikace, vítěze budeme znát na začátku příštího týdne. Praha 14:17 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O Lenny se jako o možné soutěžící v Eurovizi mluvilo už několik let | Foto: Tony Košař

„Došla jsem k tomu, že život je příliš krátký na to, aby člověk nevyzkoušel pokud možno co nejvíc věcí. Jsem tedy ráda i za tuto zkušenost," říká o své první eurovizní zkušenosti zpěvačka Lenny. Do soutěže jde s písní Good Enough.

O Lenny se jako o možné soutěžící v Eurovizi mluvilo už několik let. Fanouškům na sociálních sítích před vystoupením připomněla, že i její matka Lenka Filipová se v 80. letech do hudební přehlídky hlásila. Měla reprezentovat Švýcarsko, nakonec ji ale účast tehdejší režim zakázal a Švýcarsko na Eurovizi vyslalo Céline Dion, která nakonec zvítězila.

„Myslím, že to byl jeden z těch dodaných důvodů, proč jsem se přihlásila. Řekla jsem, si, že kdyby se to třeba zadařilo, tak vlastně bych nereprezentovala jenom sebe,“ dodává v rozhovoru pro Radiožurnál Lenny.

O reprezentaci Česka se pokusí také Tom Sean, zpěvák, herec a producent, který svou kariéru odstartoval na sociální síti TikTok.

Došlo nám, že nemá cenu dělat hodné holky. Naše píseň je o ženské síle, říkají členky kapely Vesna Číst článek

Do soutěže se přihlásila i zpěvačka Gianna Lei, která již dříve zaujala svým návykovým popem s neotřelými beaty a zajímavými lyrickými hrami.

Na fanoušky se snaží zapůsobit i skupina MYDY s frontmankou Žofíí Dařbujánovou. „Všechny naše songy se snažíme dělat tak nějak Eurovizně, protože jsme takoví megalomani,“ komentuje píseň Red Flag Parade Dařbujánová.

Ve výběru je i zpěvačka Elly, kterou publikum zná díky skladbě Are You There a vystoupila i na festivalech Colours of Ostrava nebo Prague Pride.

Mezi soutěžícími se divákům představila zpěvačka Aiko, která se zapsala do historie jako první česká umělkyně, která ozdobila newyorské Times Square. Sedmičku finalistů uzavírá Tomas Robin, známý pro svoje projekty We On The Moon a The Lighthouse Journey.

Fanoušci mohou pro svého favorita hlasovat přes oficiální aplikaci Eurovize. Vítěze budeme znát na začátku příštího týdne.