Během příprav na Eurovizi jsem žila z úspor. Účast pro mě ale byla čest, říká hudebnice Aiko

Hudebnice Aiko se před pár dny vrátila ze švédského Malmö, kde se účastnila populární hudební soutěže Eurovize. Ačkoliv se nedostala do velkého finále, říká, že účast v tomhle klání je šance, ze které se dá mnoho vytěžit. „Taneční a pěvecké zkoušky jsem měla denně, posledních pár měsíců jsem měla opravdu velmi nabitých," popisuje přípravy na soutěž v podcastu Vlna pro Rádio Wave. Vlna Praha 10:23 24. května 2024

„S tvrzením, že Eurovizi by prospěly nějaké změny, do jisté míry souhlasím. Zároveň ale nerada do své hudební kariéry míchám své politické přesvědčení, tak o konkrétních detailech nechci mluvit,“ říká Aiko k tématu kontroverzí, kterými byla letošní Eurovize opředená. „Přijíždím s příjemným pocitem a ten si chci uchovat,“ dodává.

Jak náročné jsou přípravy na velkou Eurovizi? „Já jsem posledních pár měsíců měla opravdu velmi nabitých. Jednak jsem se od vyhlášení národního kola připravovala na Švédsko, taneční a pěvecké zkoušky jsem měla denně,“ popisuje Aiko.

„Za druhé mám ale zkušenost ze Superstar a vím, že po skončení soutěže opadne pozornost strašně rychle, chtěla jsem proto mít připravené album i celoevropské turné. Takže jsem během pár měsíců dala dohromady desku i šňůru,“ dodává.

Během příprav hudebnice pracovala bez finanční podpory. Hudebníci a hudebnice, kteří se do Eurovize z národního kola probojují, musí několik měsíců totiž žít ze svých vlastních úspor. „Je to tak, žádná podpora v tomhle období neexistuje. Brala jsem to ale jako investici, která se mi vrátí v dlouhodobém horizontu. Osobně s tím nemám problém.“

