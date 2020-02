V soutěži Eurovize bude Česko reprezentovat zpěvák Ben Cristovao. ‚Je to zodpovědnost,‘ říká

Zpěvák Ben Cristovao bude Česko letos reprezentovat na hudební soutěži Eurovize. Pomocí speciální mobilní aplikace o tom rozhodli fanoušci, ale i mezinárodní porotci. Cristovao se svojí písní Kemama porazil šest dalších semifinalistů národního kola. Finálové kolo eurovize bude v nizozemském Rotterdamu v polovině května. Český reprezentatnt bude soutěžit s dalšími 40 interprety. Rozhovor Praha 20:51 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Ben Cristovao pojede Česko reprezentovat do soutěže Eurovize | Zdroj: Profimedia

Jaké jsou vaše aktuální pocity takhle po vyhlášení?

Zatím se žádná radost nedostavila, cítím jenom takový divný pocit. Cítím strašnou zodpovědnost. Vím, že spousta z těch lidí si to přálo, někteří daleko víc než já, což bylo vidět.

Je to spíš o tom, že teď je to zodpovědnost. Můj cíl je udělat to nejlépe, jak se dá, aby na mě byli Češi pyšní. Panebože, to je to, co dělám celý život, aby na mě tenhle národ byl pyšný, abych jim ukázal, že za něco stojím. Teď jsem dostal tuhle možnost, tak si můžete být jistí, že do toho dám všechno.

Zpěvák Ben Cristovao letos bude reprezentovat Česko na hudební soutěži Eurovize. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/rInQ5zRzPu — Jirka Stefl (@jirkastefl) February 3, 2020

Co vás čeká v následujících týdnech, měsících?

Budou to pohybové tréninky, vokální tréninky. Setkání s lidmi, co se budou starat o moji „stage presence“, co bude na „letkách“, jak bude vypadat choreografie a podobně. Je to celý balík věcí.

Na co se na Eurovizi nejvíc těšíte?

Až to budu mít za sebou. Budu se moci takhle za sebe podívat a říct, že jsem udělal tu nejlepší možnou práci. Protože ať jde o jakýkoliv moment, vždycky, když ho budujete, ať už jde o O2 Arénu, o cokoliv, lidé si neuvědomují, že rok, půl roku, čtvrt roku bojujete o jeden okamžik, kdy máte tu možnost s lidmi pracovat.

O2 aréna byly 2,5 hodiny, tohle jsou tři minuty a já do nich musím narvat všechno, co umím. Nejvíc se těším na to, až to budu mít za sebou a budu si moci říct, že se to povedlo

A jak to bude vypadat na pódiu, už máte promyšlené?

Mám vize a ty teď budeme, podle toho jaké budou možnosti, realizovat.