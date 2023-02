‚Píseň je symbolem lidí, kteří zažívají nesvobodu‘. Česko bude na Eurovizi reprezentovat skupina Vesna

Českou republiku bude v květnu na Eurovizi v Liverpoolu reprezentovat skupina Vesna. S písní My Sister’s Crown v úterý zvítězila v českém kole, ve kterém o postup do Eurovize usilovaly také třeba zpěvačky Markéta Irglová nebo Pam Rabbit. Skupina se na soutěži utká s interprety z dalších 36 států. „Čtyřmi jazyky v písni jsme chtěly vzdát poctu slovanským národům,“ popisuje pro Radiožurnál členka skupiny Patricie Fuxová. Rozhovor Praha 20:25 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak byste skupinu Vesna představily?

Patricie Fuxová: Vesna je ženská kapela, která si zakládá na tom, že se inspiruje motivy folkloru. V různých písničkách tak mohou posluchači vnímat slovanské kořeny. Zároveň je to kapela plná žen, takže pro nás určitě hraje klíčovou roli sesterství a soudržnost.

Píseň, se kterou budete Česko reprezentovat na Eurovizi, se jmenuje My Sister’s Crown. O čem je?

Bára Šůstková: Je o všech lidech, kteří zažívají nějakou nesvobodu, jak už útlak od společnosti, trendů, techniky a je takovým symbolem pro tyto lidi, aby si nasadili korunu a cítili se dost silní.

V posledních letech nás na Eurovizi reprezentovaly skladby zpívané pouze v angličtině. U vás to ale tak není.

Patricie Fuxová: Není. Písnička kombinuje rovnou čtyři jazyky. Jako autorka jsem chtěla, aby čeština písničku vykopávala, protože si myslím, že právě ve světové soutěži má smysl češtinu zachovávat a mít dostatek sebevědomí na to, aby obstála v zahraničním kontextu.

Najdeme tam ale také samozřejmě angličtinu, abychom propojily jednotlivé národy. A je tam také ukrajinština, protože celá letošní Eurovize je věnovaná jako pocta Ukrajině. A taky je tam bulharština, protože naše původní členka Tanita je Bulharka, takže jsme chtěly zahrnout a vzdát poctu i dalším slovanským národům.

Takže to je taková hrdost, pocta češtině?

Patricie Fuxová: Určitě.

Vy jste šestičlenná kapela, tak velkou Česko ještě na Eurovizi nikdy neposlalo. Budou to asi náročné týdny, teď vše připravit.

Patricie Fuxová: Asi to náročné bude, budeme tím procházet poprvé, takže samy ještě úplně nevíme, co nás čeká. Už teď nám je ale jasné, že budeme muset procházet jednotlivými choreografickými zkouškami, hlasovými přípravami, že budeme muset chystat stage a koncept té performance.

Díky tomu, že spolupracujeme s úžasně kreativním týmem, například choreografkou Zuzanou Zizoe Veselou a myslím, že na stage designu budeme spolupracovat s Matyášem Vordou z České televize, tak víme, že budeme určitě v rukou profíků.