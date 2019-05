Vítězství v Eurovizi slaví Duncan Laurence z Nizozemska. Čeští Lake Malawi skončili jedenáctí

Když se podaří dobrá písnička, může to dotáhnout daleko, věří Lake Malawi mířící do finále Eurovize

Zkoušek je opravdu hodně, je to vyčerpávající, popisují dojmy z hudební soutěže Eurovize členové skupiny Lake Malawi. Zástupci Česka se probojovali s písní Friend of a Friend do finále.