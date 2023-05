Došlo nám, že nemá cenu dělat hodné holky. Naše píseň je o ženské síle, říkají členky kapely Vesna

Česká kapela Vesna postoupila v Eurovizi do finále. Mezinárodní soutěží ale její cesta nekončí. „Asi budeme hodně odvážná kapela... Po opravdu dlouholetém snažení nám došlo, že vůbec nemá smysl dělat hodný holky. Rozhodly jsme se říkat odvážně to, co si myslíme a dělat muziku tak, jak to cítíme,“ přibližují budoucnost svojí tvorby členky. Rozhovor Liverpool 10:26 13. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Vesna na Eurovizi | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Dlouhé zapletené vlasy, či to byl nápad? Je to vaše poznávací znamení tady na Eurovizi.

Přišlo nám to jako skvělý slovanský znak i v tom, že ženy si zapletly copy. Je to takové folklorní znamení na Slovanů. A tím, že nejsme tanečnice, tak nám copy i pomáhají v rámci choreografie. Je to něco speciálního, nemusíme být úplně tak dokonalé a je to naše rekvizita.

V písni zpíváte několika jazyky. Kdyby náhodou ještě někdo tu píseň neslyšel, o čem je? Představte nám ji.

Píseň My Sister's Crown je o síle, o ženské síle. Zpíváme tam „My Sister's Crown, Don't Take It Down“. Nesundávejte korunu mojí sestře. A znamená to, že když se děje ve světě nebo v mém okolí něco, s čím nesouhlasím, kde je nějaké bezpráví nebo je tam nějaká limitace svobody, tak se tomu postavím.

Tím, že my v kapele sesterství zažíváme, máme mezi sebou to pouto, když vidíme některou, že má špatnou náladu nebo si něčím prochází, tak se vzájemně podpoříme. V písni je jak ženská síla, tak i solidarita a empatie. Píšou nám lidé, že jim to třeba pomáhá nabýt sebedůvěru, takže doufáme, že tu sílu cítí i muži.

Vy jste šestičlenná ženská kapela. Neříkejte mi, že jste se ani jednou nepohádaly.

Tak třeba před tímto rozhovorem jsme měly asi před dvěma hodinami takový intenzivní moment. Samozřejmě jsme všechny osobnosti, jsme úplně jiné, ale dokážeme si to vykomunikovat, řekneme si, kdo co jak myslel. Díky otevřené komunikaci se nám vždycky podaří najít společnou řeč.

Myslím si, že i společnou řeč můžeme hledat i skrz naši muziku a tím, že se tam snoubí jednotlivé jazyky, tak mohou vlastně fungovat v harmonii, i když jsou třeba rozdílné. Kéž by to tak bylo i ve světě.

Kapela Vesna na Eurovizi | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Podpora a spousta zpráv

Kdo vás podporuje u nás doma v Česku?

Naši rodiče, naši přátelé, naši fanoušci, naši sponzoři, naši partneři.

Jsou tady s vámi?

Někteří jo, někteří ne, starají se o děti a domácí mazlíčky a tak. Přijde nás podpořit také naše přítelkyně, kamarádka Lilia s rodinou spolu se svým manželem a naším partnerem, který nás provází už dlouhodobě a podporuje nás v naší tvorbě, a to je Karel Janeček. Ti za námi dorazí a budou nás podporovat právě i ve finále.

Když se vždycky po vašem vystoupení, které je v televizi, podíváte na telefon, tak je tam hodně zpráv?

Je, hodně zpráv. Snažíme se na všechny odpovídat. Někdy je to náročné, když se vracíme z haly ve tři ráno, protože jsou ještě tiskové konference a tak, ale píšou nám krásné a podpůrné zprávy. Samozřejmě se objevují i takoví všeznalové.

Píšou spoustu rad, tak se nad tím vždycky pousmíváme, protože v tom často nalézáme takovou neznalost zahraničního prostředí. Doufám, že Eurovize začne být v Čechách více známá, protože je vidět, že zahraničí tím opravdu žije. V Čechách se často ani neví, jak fungují pravidla a co v zahraničí frčí. Srovnávají to s českou scénou.

Toto je na světové úrovni, vystupovala tady Rita Ora. My jsme si z toho úplně sedly na zadek. Pro nás je to čest, že jsme postoupili do finále, ale samozřejmě objeví se i ti všeználkové, kteří mají pocit, že by to všechno zvládli a vymysleli lépe.

Naprosto chápu, že zkoušky tady jsou náročné. Jaká bude Vesna po Eurovizi?

Asi bude hodně odvážná, protože v momentech, kdy musíte najít sílu, abyste se postavili za někoho jiného, přichází s tím i síla, aby se člověk naučil postavit sám za sebe.

My jsme se s holkami dlouho snažily dělat různé kompromisy a snažily jsme se na českou scénu přinášet písničky, aby nás nasadila rádia.

Po opravdu dlouholetém snažení nám došlo, že vůbec nemá smysl dělat hodný holky. Rozhodly jsme se říkat odvážně to, co si myslíme a dělat muziku tak, jak to cítíme. Pokud s námi bude mít někdo problém, tak je nám to jedno.

Zpěv v koupelně

37 zemí, včetně vás, bude bojovat o trofej a vítězství v Eurovizi v roce 2023. Jaká je teď atmosféra nejen tady mezi vámi, ale i v zákulisí?

Naprosto skvělá. Byli byste překvapení, ale všichni se známe, jsme kamarádi, držíme si palce, podporujeme se, chodíme se navštěvovat do šaten, rozezpíváváme se na záchodech.

S kým jste tam teď zpívala na záchodě?

No, rozezpívávala se tam Izraelka, tak jsem se rozezpívávala s ní. Unicorns jsme zpívaly.

