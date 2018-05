V Lisabonu začíná Eurovize. Za Česko v jedné z největších hudebních soutěží zpívá Mikolas Josef

V Lisabonu v úterý začíná 63. ročník jedné z největších hudebních soutěží na světě - Eurovize. V prvním semifinálovém kole vystoupí i zpěvák Mikolas Josef s písničkou Lie To Me. Česko má letos velké šance na postup do sobotního finále.

