Kdo se zúčastní příští Eurovize? O přízeň fanoušků bojuje Emma Smetana a Jordan Haj, Annabelle a další

Rockové a popové písně, ale i balada se letos uchází o vítězství v národním kole hudební soutěže Eurovize. Sedm finalistů představila v pondělí Česká televize. O přízeň fanoušků i odborné poroty se utkají Annabelle, Elis Mraz, Jordan Haj x Emma Smetana, Giudi, Skywalker, The Valentines a We Are Domi. Praha 17:11 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emma Smetana a Jordan Haj | Zdroj: Profimedia

Do letošního národního kola Eurovize se přihlásilo přes 150 skladeb. Do něj své skladby poslali ale i zahraniční interpreti.

HUDEBNÍ SOUTĚŽ EUROVIZE První kolo soutěže se uskutečnilo v roce 1956. Od té doby ji vyhrála například kapela ABBA, zpěvačka Celine Dion anebo Ruslana. Každoročně soutěž sleduje 150 až 200 milionů diváků po celém světě, především v Rusku a Švédsku. Jde tak o nejsledovanější nesportovní televizní přenos na světě.

„Sleduji zajímavý trend - stále více skladeb nám chodí právě od českých zpěváku, zpěvaček a kapel. Letos jich bylo asi 90,“ shrnul vedoucí české delegace Kryštof Šámal.

V následujících deseti dnech budou fanoušci, ale i mezinárodní porotci vybírat jednoho ze sedmi finalistů, který bude příští rok v Turíně reprezentovat Českou republiku.

„Padesát procent hlasů přijde tradičně od národních i zahraničních porotců a zbylých padesát procent si rozdělí fanoušci, tedy ti, kteří budou hlasovat pomocí mobilní aplikace,“ doplňuje Šámal.

O přízeň fanoušků za Česko usiluje zpěvačka Anabelle s písní Runnin‘ Out Of F* Time. „Eurovize je pro mě posun dál. Já cílím na zahraniční hudební scény. A Eurovize je takový katapult. Proto doufám v to, že mi účast na Eurovizi vyjde a pomůže mi k propracování do zahraniční ještě hlouběji.“

Návrat po roce

Další zpěvačka Elis Mraz (Eliška Mrázová) si skladbu Imma Be napsala a produkovala sama. „Ta píseň je osobní manifest. Byla jsem napůl vyhořelá, proto jsem si dávala i roční pauzu. Přemýšlela jsem také nad tím, co je štěstí a jestli mi ho přináší i hudba. A tahle píseň oslavuje to, že jsem všechno našla. Oslavuje to, že se nebojím sama sebe ukazovat a jsem sama sebou. Individualita leží v každém z nás, ale společnost se nás někdy snaží potlačit zpátky," říká o své písni Elis Mraz, která se národního kola zúčastnila už v roce 2020.

Do letošního ročníku se přihlásila i partnerská dvojice Emma Smetana a Jordan Haj. Právě oni seděli i v publiku na finále Eurovize v Izraeli. Nyní mají šanci být na pódiu před miliony fanoušků u televizních obrazovek

„Právě ten Izrael byl jeden ze spouštěčů, proč jsme o účasti na Eurovizi začali uvažovat. Za mě to byl jeden z nejprofesionálnějších koncertních televizních přenosů,“ doplnil Emma Smetana.

‚Za covidu to bylo šílené‘

I letos musí interpreti nahrát takzvané video ‚live on tape‘, tedy nahrávku, která by se v případě nemoci interpreta pustila na semifinále. I tato nahrávka ovšem musí splňovat základní pravidlo Eurovize - musí být zpívána naživo.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY ČESKA 2016 - Poprvé v historii se Česko dostalo do finále soutěže díky zpěvačce Gabriele Gunčíkové s písní I Stand. Tam ale skončila na předposledním 25. místě.

2018 - Zpěvák Mikolas Josef skončil ve finále Eurovize na 6. místě s písní Lie To Me.

2019 - Kapela Lake Malawi zaujala mezinárodní poroty písní Friend Of A Friend a umístila se na 11. místě.

„Eurovize za covidu je příšerná. To, co jsme zažili minulý rok s Benem Cristovaem, jsem doufal, že už se opakovat nebude. Byli jsme zavření na hotelu a v podstatě jsme mohli jenom čekat na naše vystoupení,“ nastínil vedoucí české delegace Šámal, jak by mohly vypadat semifinále a finále v Turíně.

Kdyby takto měla Eurovize vypadat do budoucna, tak to není úplně nejšťastnější cesta, kterou se vydat. Ale jsme šťastní, že se to může uskutečnit. Asi se opět bude v Turíně omezovat počet fanoušků,“ dodal

Podle informací Evropské vysílací unie (EBU) se letos Eurovize zúčastní 41 zemí. V aktuálním ročníku zazpívají nově i interpreti z Arméni a Černé Hory. Finále hudební soutěže Eurovize se uskuteční v italském Turíně, který přijal nabídku na pořádání této akce a to na základě vítězství italské skupina Måneskin v květnu 2021.

Soutěž se pořádá každoročně od roku 1956. Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007. Už v roce 1968 se soutěže v Londýně zúčastnil Karel Gott, reprezentoval tehdy ale Rakousko. Česká televize, respektive Československá televize, ještě nebyla členem pořádající organizace.