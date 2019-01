Startuje další ročník Eurovize. ‚Chceme se zviditelnit ve světě,' říkají zpěváci

V nablýskaných botách a nebo v o čísle větším svetru se na tiskové konferenci představili finalisté letošního národního kola hudební soutěže Eurovize. Do České televize přišlo přes 300 nahrávek z celého světa, 60 z nich pak bylo z Česka.

Hudební soutěž Eurovize První kolo soutěže se uskutečnilo v roce 1956. Od té doby ji vyhrála například kapela ABBA, zpěvačka Celine Dion a nebo Ruslana. Každoročně soutěž sleduje 150 až 200 milionů diváků po celém světě, především v Rusku a Švédsku. Soutěž ale začíná prosakovat i do Ameriky.

Odborná porota vybrala finálovou osmičku interpretů. Jsou mezi nimi Hana Barbara, Tomáš Boček, Andrea Holá, zpěvačka Pam Rabbit, skupina Lake Malawi v čele s Albertem Černým, Barbora Mochowa, Jakub Ondra a Jara Vymer.

O konečném reprezentantovi, který za zemi odjede zpívat do Tel Avivu, rozhodnou fanoušci pomocí speciální aplikace Eurovize a odborná porota. Hlasovat je možné do půlnoci 21. ledna.

Žádný politický obsah

Pravidla letošního národního kola jsou stejná jako minulý rok. „Písnička nesmí obsahovat žádný politický a vulgární kontext, nesmí být delší než tři minuty a její interpret musí být Čech,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas vedoucí delegace Jan Bors.

„Když v roce 2016 vyhrál Salvador Sobral, tak řekl, že hudba nejsou žádné ohňostroje, protože on tam vystoupil bez jakékoliv show. Zárověň ale jsou písně, u kterých je dobré show udělat. A to je právě na Eurovizi nádheré, je to kombinace všech možných stylů a států. Je to individuální a podle vítěze českého národního kola přizpůsobíme to vystoupení,“ doplnil Bors.

Úspěšné šesté místo

Česká republika se na Eurovizi představila světu sedmkrát. Pouze ale v letech 2016 a 2018 se jí podařilo postoupit do finálového kola. Nejlepšího umístění dosáhl minulý rok zpěvák Mikolas Josef, který s písní Lie to Me skončil na šestém místě.

Pořadatelství letošního ročníku písňové soutěže Eurovize zajistila izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová vítězstvím v loňském lisabonském finále. Podle informací Evropské vysílací unie (EBU) se letos soutěže Eurovize zúčastní 42 zemí.

Bez ohledu na výzvy k bojkotu tohoto ročníku Eurovize například ze strany palestinských organizací a některých umělců považuje unie účast za hojnou.