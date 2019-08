Eva Pilarová slaví osmdesátiny. Za svou kariéru získala tři Zlaté slavíky, v září vydá nové album

Zpěvačka Eva Pilarová v pátek slaví osmdesátiny. Za svoji téměř 60 letou kariéru nahrála několik desek a získala i tři Zlaté slavíky, píše Radiožurnál. Eva Pilarová se v pátek mezi 12. a 13. hodinou svým fanouškům bude podepisovat v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Praha 11:09 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká zpěvačka Eva Pilarová slaví osmdesátiny | Zdroj: Profimedia

Eva Pilarová zpívala od mala - nejprve ale kvůli rodičům vystudovala vyšší hospodářskou školu a teprve potom se tajně přihlásila na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně.

Už v prvním ročníku ji oslovil rozhlasový dirigent Erik Knirsch, který chtěl, aby s jeho kapelou nazpívala dvě písně.

„A já jsem říkala: ‚Ale já to mám na škole zakázáno, my nesmíme zvlášť v prvním ročníku, neexistuje brát něco vedle.‘ Tak jsme přemýšleli, jaké jméno. Vymyslel Dana Rodanová, podle nějaké své lásky. To bylo na jednu, dvě nahrávky, co jsme udělali,“ vzpomínala Pilarová před deseti lety v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Bylo to stejně naprosto zbytečné, protože si mě zavolal pan proděkan Vysloužil a říkal: ‚Tak jsem takhle v neděli myl po obědě nádobí a slyším z rádia nějaký hlásek. Říká mi to, že tam zpívá nějaká Dana Rodanová. No, nejsem tak hloupý, abych vás nepoznal‘,“ dodala Pilarová.

Svoji hudební kariéru začala v roce 1960 v pražském divadle Semafor, kam se nejdříve hlásila jako herečka. Právě tam se poznala mimo jiné i se zpěvákem Karlem Gottem. Jejich duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd, se kterým zazářili ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, si v době vzniku zpíval celý národ.

Pro Pilarovou psali písně hitmakeři Karel Svoboda a Bohuslav Ondráček. S postupem času se stále více orientovala na jazz a swing. Trojnásobná vítězka Českého slavíka, která v roce 2009 získala i státní vyznamenání, se ani na okamžik neztratila z očí. Vydala řadu desek, napsala několik kuchařek a ráda také fotí - své fotografie i vystavovala. Zpěv pro ni ale byl a je vždy na prvním místě. Objevila se i ve filmu Dobře placená procházka.

V září potěší Eva Pilarová své fanoušky novým albem s názvem Pilarka 80 aneb Inventura těla. Bude na něm třeba duet, který nazpívala se svým fyzioterapeutem. Příští rok v lednu by pak měla být mezi hosty operní hvězdy Adama Plachetky na koncertu v O2 areně.

Zpěvačka se přitom stále zotavuje z loňského úrazu, kdy po pádu utrpěla několik zlomenin „Nejen kvůli tomu, ale i kvůli příznivcům se budu snažit o návrat na pódia,“ řekla legenda tuzemské populární hudby v rozhovoru pro ČTK.

Své narozeniny zpěvačka, pro kterou spisovatel Josef Škvorecký podle Elly Fitzgeraldové vymyslel přezdívku FitzPilarová, nehodlá připomínat žádným speciálním koncertem. Tradičně dává přednost oslavám výročí let strávených na scéně.

„Já si ten věk nepřipouštím, ale je fakt, že loni jsem byla naprosto čilá a mohla jsem si zajet na otočku do New Yorku zazpívat na česko-slovenský ples. Teď je to trošku složitější, ale snažím se,“ řekla.

„Jediná dcera a ona chce být komediant!“ Tak reagovala maminka Evy Pilarové na její přijetí ke studiu JAMU. Dnes trojnásobná Zlatá slavice, zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a legenda české hudby slaví 80. narozeniny. A @MinKultury se připojuje s přáním všeho nejlepšího! pic.twitter.com/SKdMnDVUGH — Ministerstvo kultury (@MinKultury) August 9, 2019

Singlové kolekce a raritní záznam

Vedle nové nahrávky už v den životního jubilea Pilarové vyjdou v digitální podobě dvě singlové kolekce mapující její nahrávky z let 1960 až 1989 a také raritní záznam představení Pilarové s Karlem Gottem ze Semaforu z roku 1965.

Alba budou dostupná na streamingových nebo downloadingových servisech Supraphonu, pro který Pilarová poprvé nahrávala v roce 1960. Šlo o duet s Jiřím Suchým Sup a žluva z divadelní hry Taková ztráta krve, který vyšel na singlu společně s hitem Klokočí. V roce 1993 dostala Pilarová platinovou desku za 1,4 milionu prodaných nosičů.