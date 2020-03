Zemřela zpěvačka Eva Pilarová. Trojnásobné vítězce Zlatého slavíka bylo 80 let

Ve věku 80 let zemřela zpěvačka Eva Pilarová, jedna z největších hvězd české populární hudby. Informaci deníku Blesk potvrdil ČTK její manžel Jan Kolomazník. Pilarová spolupracovala například s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem v pražském divadle Semafor. Proslavily ji také duety s Waldemarem Matuškou. Mezi její nejznámější hity patří písně Rekviem, Montiho čardáš nebo Je nebezpečné dotýkat se hvězd, kterou nazpívala jako duet s Karlem Gottem. Praha 8:29 14. 3. 2020 (Aktualizováno: 9:20 14. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Eva Pilarová | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo/Profimedia

„Vzhledem k opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu nebude možné uskutečnit poslední rozloučení,“ uvedl Kolomazník s odkazem na opatření vlády kvůli pandemii nového typu koronaviru.

Pilarová se hudbě věnovala od útlého věku. V dětství chodila do hudební školy a účinkovala ve sboru, později studovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v rodném Brně. Ve své tvorbě ovšem tíhla především k jazzu a swingu.

Mezi její nejznámější písně patří například Rekviem nebo Oliver Twist. S Karlem Gottem nazpívala duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd, který zazněl ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Spolupracovala například také s Waldemarem Matuškou, populární jsou jejich společné písně Tam za vodou v rákosí či Ach, ta láska nebeská.

Pilarová několik let působila v pražském divadle Semafor a objevila se také v několika filmech, například ve snímku Zuzana je zase sama doma.

Kvůli emigraci prvního manžela Milana Pilara, který ji i s malým synem nechal v Praze, měla zpěvačka zákaz koncertování na Západě. V roce 1977 podepsala Antichartu.

„Na rovinu nám řekli, že kdo nepodepíše, končí. Nejsem hrdina. Nejsem jako Marta Kubišová. Nedokázala jsem si představit, že nebudu moct zpívat,“ vysvětlila Pilarová už dříve svůj podpis, za který se později omluvila. Koncem 80. let překonala rakovinu, přestože jí lékaři dávali pouze rok a půl života.

Pilarová, která má rozsah hlasu tři oktávy, je trojnásobnou držitelkou ocenění čtenářské ankety Zlatý slavík. V roce 2009 dostala od tehdejšího prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy.

„Pořád nevím, proč máte všichni problém s mými narozeninami. Neberu to tak neberu. mám kolem sebe samé mladé lidi a dobrou náladu neztrácím,“ vtipkovala tehdy čerstvě 80letá zpěvačka ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.

„Neprobírám se starýma fotkama, pokud je po mně nikdo nechce. Radši se dívám na to, co bude. Protože i v tomto věku mám pořád nějaký plány. Pořád se těším, na to, že je co dělat.“

V rozhovoru se tehdy svěřila s tím, že se i přes své úspěchy necítí jako legenda. „Radši se dívám na to co bude. Jsem ráda, že mám pořád co dělat a nesmírně si vážím toho, že mám práci. Jsem prostě nohama na zemi,“ vyprávěla.

„A řeknu, jak se to stalo. Kdysi před 58 lety jsem šla po Václaváku a z prodejny jsem slyšela, jak zpívám, že kočka není pes. Nos jsem měla nahoru a najednou bum, praštila jsem se do čela o kandelábr. To mě postavilo zpátky na zem. Od té doby jsem fakt nikdy nebyla nafrněná a nemám to ráda.“