Ewa Farna na oslavu třicátin vyprodala O2 arenu. Zazněl i hit Měls mě vůbec rád, který ji proslavil

Aktuální meta tuzemských interpretů – to je pražská O2 aréna. Libeňská hala je největším krytým koncertním prostorem u nás, a tak není divu, že ji čeští zpěváci, zpěvačky a kapely chtějí vyprodat. Nejinak to má zlatá slavice a držitelka ceny Anděl Ewa Farna. Oproti jiným interpretům se rodačka z Třince nebála nasadit cenu vstupenek velmi vysoko. Pro fanoušky to ale nebyl problém o halu až po střechu vyprodali. Recenze Praha 9:56 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ewa Farna vyprodala pražskou O2 arénu | Foto: Tomáš Moudrý

Nejlevnější lístky stály necelých 800 korun, ty nejdražší – stání přímo u pódia – bezmála 10 000 korun. O2 aréna byla ale stejně plná.

Celý večer odstartoval aktuální singl No a co, ke kterému Farna před pár týdny vydala i interaktivní videoklip. Poté už ale následoval průlet všemi éry česko-polské zpěvačky. Nechyběly proto ani písně z oceněné desky UMAMI.

Ewa Farna za celý večer vystřídala několik outfitů. Čas, kdy nebyla na pódiu, vyplnila humorná videa ze zákulisí, ve kterých poslouchala svůj vnitřní hlas. Ten jí v prvním videu radil: „Někdy je potřeba být v tichu, abychom slyšeli sami sebe.“

Pořád žiju v rytmu samby. Vášnivě jsem se ale zamiloval i do skla, přiznává hudebník Miloš Vacík Číst článek

A poté už následoval první host večera. Reinkarnační si s Farnou zazpíval Sofian Medjmedj, se kterým letos vystoupila například i na festivalu Colours of Ostrava. Mezi dalšími zpěváky, kteří se objevili na pódiu po boku Ewy Farne, byl Vojtěch Dyk. Společně v doprovodu kytary zazpívali Kočky, tedy píseň Zuzany Navarové.

Měls mě vůbec rád

„Tuhle asi znáte,“ zvolala na vyprodanou O2 arénu. Ano, na oslavě nejen 30. narozenin, ale i sedmnáctileté hudební kariéry, nemohl chybět hit, který Ewu Farnou proslavil. Měls mě vůbec rád proto zazpívala i s jedním přidaným refrénem. A kdyby ho zazpívala celý ještě jako přídavek, vůbec nic by se nestalo.

Ewa Farna na pódiu slavila i se svým manželem Martinem Chobotem. Fanoušci tak díky písni Ta o nás slyšeli i polštinu.

Jestli je nějaký český interpret, který dokáže na pódiu předvést svoji dravost, tak je to Ewa Farna. Možná právě proto by zpěvačce mohla být postavena i větší stage. Svojí energií, které má na rozdávání, by ji rozhodně zaplnila. A zároveň by potěšila i fanoušky v zadní části haly.

Budovou Českého rozhlasu zněl koncert pro Světlušku. Dárci poslali více než dva miliony korun Číst článek

Ostatně právě o své vytrvalosti opět rozmlouvala sama se sebou v jednom z dalších videí. „V plánech jsem nezkrotná a létám vysoko.“ Jen málokdo asi čekal, že po tomto prohlášení bude Ewa Farna létat nad pódiem v několikametrové výšce. Vše se odehrávalo v doprovodu písně Všechno nebo nic.

Dále vystoupili

Jedním z vrcholů koncertu byla rozhodně pocta Davidu Stypkovi. Píseň Dobré ráno, milá Farna zahrála na klavír a z playbacku se k ní připojil právě Stypka. Vedle klavíru se objevila i jeho černobílá silueta, která na konci písně odešla zpět do hudebního nebe.

Když se Ewa Farna v roce 2016 připravovala na svůj do té doby největší koncert v menším Fóru Karlín, tak ve svém dokumentu prohlásila, že se těší na okamžik, kdy si s ní celý sál bude zpívat skladbu Na ostří nože. Tentokrát ten fanouškovský doprovod byl několikanásobně větší.

Přídavek patřil písni Mám boky jako skříň. K překvapení všech se Farna přesunula do jednoho s diváckých sektorů, a to rovnou s folklorním souborem.

Oslavě narozenin a největšímu koncertu Ewy Farne přihlíželo 15 000 fanoušků. A zpěvačka na závěr prozradila, že by si to ráda zopakovala.