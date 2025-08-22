Symfonici Českého rozhlasu v Ósace připomněli výročí okupace, na EXPO zahráli Dvořáka i Janáčka
Přesně na výročí okupace 21. srpna naplánovali organizátoři EXPA v Ósace vystoupení Komorních sólistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Připomenuli tak temný den naší historie, který v posledních třech a půl letech získal silný symbolický význam s ohledem na dění na Ukrajině.
Sólisté SOČRu vystoupily v sále „National Hall“, který organizátoři využívají na kulturní akce mimo dění v jednotlivých pavilonech. Dvakrát zcela zaplněné auditorium si tak mohlo vychutnat hudbu Dvořáka a Janáčka, vhodně doplněnou Mozartovým Divertimentem v úvodu.
S uvítacím proslovem českých zástupců, zaměřeným především na okolnosti okupace Československa v roce 1968, čítal program bezmála hodinu a Sólisté SOČRu dokonce dvakrát přidávali!
Ostatně není se co divit, japonské publikum jako vždy nadšeně poslouchalo a na závěr odměnilo hráče SOČRu potleskem ve stoje. Slavné Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie dokonce vyvolalo u některých Japonců slzy a u nás, Čechů, zase mrazení v zádech.
Sólisté SOČRu kromě čtvrtečních dvou koncertů v National Hall zahráli a ještě zahrají po několik dnů přímo v Českém pavilonu. Video záznam druhého koncertu můžete zhlédnout níže.