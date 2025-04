Falešné vstupenky připravily tisíce fanoušků Oasis o dva miliony liber. Podvody bujely hlavně na facebooku

Tisíce fanoušků britské kapely Oasis přišly kvůli podvodům se vstupenkami ve Velké Británii o více než dva miliony liber (více než 58,5 milionu korun). Ve čtvrtek to napsala agentura AFP. Podvodníci lidi o peníze připravili v naprosté většině na facebooku. Londýn 12:55 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na nástěnnou malbu členů skupiny Oasis Liama a Noela Gallagherových od umělce Pic.One.Art na boku obchodu s hudebními nosiči Sifters ve čtvrti Burnage v britském Manchesteru, 31. srpna 2024 | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

„Fanoušci skupiny Oasis se stali terčem vlny podvodů se vstupenkami na sociálních sítích poté, co rockové ikony oznámily letní turné po Velké Británii, které se uskuteční poprvé od roku 2009,“ uvedla v prohlášení britská banka Lloyds.

Britský úřad zkoumá prodej lístků na koncerty Oasis. Ceny začínaly na 2200 korunách, pak se zdvojnásobily Číst článek

V dokumentu se také píše, že podvody se objevovaly ve dvou vlnách: lidé přišli o peníze tehdy, když se lístky začaly prodávat, a znovu, když se blížilo datum konání koncertu. Více než 90 procent nahlášených případů se týkalo falešných inzerátů, příspěvků nebo nabídek na platformách vlastněných americkou společností Meta, a to především na facebooku.

Jen v Británii připravili podvodníci nejméně 5000 fanoušků o dva miliony liber, což průměrně vychází na 436 liber (přes 12 700 korun) na osobu, uvedla bankovní instituce na základě údajů o svých klientech.

Meta na zjištění podle agentury zatím nereagovala.

Britský antimonopolní úřad CMA na začátku září oznámil, že zahájil vyšetřování americké společnosti Ticketmaster v souvislosti s prodejem vstupenek. Prodejce použil takzvané dynamické ceny, které rostly spolu s poptávkou a mnohdy dosáhly dvojnásobku původní nabídky.

Turné po patnácti letech

Hlavní členové skupiny z Manchesteru, bratři Noel a Liam Gallagherovi, loni 27. srpna oznámili, že podniknou první společné turné po patnácti letech. Fanoušci se tak mohou těšit, že na pódiích opět živě zazní hity z 90. let minulého století jako Wonderwall a Don't Look Back in Anger.

Oasis v Berlíně? Všechno nasvědčuje oznámení evropské šňůry, věří publicista Číst článek

Oasis první koncert zahájí 4. července ve velšském Cardiffu a poslední odehrají 23. listopadu v brazilském Sao Paulu. Hudební dvojice vystoupí také v Irsku, Kanadě, Spojených státech, Jižní Koreji, Japonsku, Austrálii nebo Argentině. Lístky na všechna vystoupení jsou již vyprodané.

Kapela vznikla v roce 1991. O tři roky později vydala své první album Definitely Maybe a v polovině 90. let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě. Skupina vydala celkem sedm studiových alb, prodala přes 75 milionů desek a šestkrát zvítězila v britských hudebních cenách Brit Awards. V Česku vystoupila pouze jednou, a to v roce 1997.

V jejím čele stáli bratři Gallagherové, kteří se však nepohodli a skupina se kvůli tomu v roce 2009 rozpadla. Před rokem ale oznámili návrat.