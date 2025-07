Fandil Beatles, ukousl prý hlavu netopýra. Ozzy byl démon, roztomilý „strejda“ i popkulturní ikona

Seděl na koženém polstrovaném trůnu, před sebou měl asi 40 tisíc fanoušků, kterým děkoval z hloubi srdce. Přišly se s ním rozloučit různé rockové a metalové legendy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tak vypadal poslední koncert Ozzyho Osbourna před pár týdny. To byla dost velká rozlučka, že?

Myslím, že to je rozlučka, kterou ještě rockový svět nezažil, takže pokud o Ozzym Osbournovi mluvíme jako o jednom ze zakladatelů žánru, tak to dovedl i do obrovského finále. Ovšem v tu chvíli asi málokdo tušil, že to je rozlučka poslední.

Viděl jsem videozáběry z toho koncertu a řada fanoušků, fanynek plakala. Od kdy se u heavy metalu pláče?

Myslím, že hudba je emotivní věc obecně, takže se u ní zkrátka i pláče. Ale Ozzy vystoupil naposledy, zahrál s Black Sabbath, zpíval. Na záběrech bylo vidět, že by se strašně rád ze svého koženého křesla zvednul a ještě tam dal něco, co už jeho tělo nezvládalo. To je logicky věc, která vyvolá emoce. Navíc Ozzy Osbourne není jenom zpěvák kapely, je to popkulturní ikona, to znamená, že spousta lidí má důležité události svého života spjaté s Ozzym Osbournem, s jeho hudbou.

Loučil se spolu s Black Sabbath v anglickém Birminghamu, kde to taky všechno začalo na konci 60. let, v roce 1968. To už je strašně dávno.

Ani jeden z nás dvou nepamatuje rok 1968. Ale jak Black Sabbath začali? Byla to obyčejná parta kluků, kterým nikdo nevěřil, že něco dokážou. O Ozzym Osbournovi se v té době spekulovalo, jestli vůbec umí číst a psát. Nějak se vyučil asi instalatérem, ale pracoval například na jatkách, taky byl zlodějíček. V době, kdy už se věnoval muzice, se pokusil vykrást obchod a jeho situace byla taková, že si na to vzal rukavice, ale byly tak prošoupané, že tam nechal otisky. Na základě tohoto ho chytli a šel na šest týdnů do vězení.

Pokud v něčem ti kluci v Birminghamu měli tehdy východisko, tak to byla muzika. Muzika byla hlavní věc na konci 60. let, kterou žil každý teenager. Nebyly videohry, wrestlingy, filmy, TikTok, sociální sítě, nic z toho. Jediné, kde se člověk mohl realizovat a najít nějakou svobodu, byla hudba. Ta rocková nebyla vůbec tak prozkoumaná, probádaná a ohraná jako v dnešní době. Sám Ozzy Osbourne byl ohromným fanouškem Beatles, miloval skladbu She Loves You a zkrátka se chtěl muzice věnovat. Myslím, že ve svých memoárech vzpomínal, že mu jeho otec jednou řekl, že buď skončí ve vězení, nebo bude něco extra. Splnil obojí.

Ta čtveřice nejzákladnější, nejslavnější, tedy Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward a Ozzy Osbourne, která se dala dohromady, všichni čtyři byli z Birminghamu a říkal jste, že se mohli jako mladí realizovat právě v hudbě. Kdy a jak přišli na to, že ta hudba má být heavy metal?

Prošli jinými kapelami, dokonce měli společně kapelu, která se jmenovala Earth, v překladu Země. Hráli to, co hrála drtivá většina kapel té doby, to znamená blues rock. A neměli s tím příliš úspěch. Jako zásadní se uvádí to, že ještě jako Earth hráli v Hamburku, podobně jako předtím Beatles. Nicméně oni tam nesklízeli žádné velké úspěchy, jenom si uvědomili, že aby na sebe strhli pozornost, tak musí udělat něco víc, než přehrávat bluesové písničky, případně hrát už tehdy ty svoje divnosti. A jak se to spojilo, jak asi vznikl heavy metal...

Tam mířím. Kdo a jak vymyslel ten žánr, koho napadlo hrát heavy metal?

Oni tomu tak neříkali, v začátcích to dokonce nazývali heavy pop s tím, že se nebojí jména pop, ale chtěli tam mít i přízvisko heavy. Jak se to vypráví, tak je to spojení tří faktorů. Ten základní, a jak vznikli Black Sabbath, je ten, že si všimli, že lidi chodí do kina na hororové snímky a rádi platí za to, že se bojí. A říkali si, tak proč bychom se v muzice neodlišili právě tím, že uděláme horor. Black Sabbath se dokonce pojmenovali podle nějakého anglického názvu italského hororu s Borisem Karloffem. To si vzali, udělali podle toho písničku a pak údajně právě po koncertě jeli trajektem zpátky do Británie, říkali si, co budou dělat, a řekli si, že se pojmenují Black Sabbath podle té písničky, kterou už mají.

Takže první faktor byly horory.

Samozřejmě velmi podpořené tím, že Geezer Butler, baskytarista, byl do okultních věcí, docela ho to zajímalo.

Mystika, temnota a podobné věci.

Právě skladbu Black Sabbath Ozzy Osbourne napsal podle snu, který měl Geezer Butler o tom, že mu v nohách postele stál nějaký přízrak. Ještě řeknu třetí zásadní věc, což je kytara Tonyho Iommiho. Jedna z mnoha prací, které měl, byla u řezačky plechu a stalo se mu, že si ufikl dva prsty na ruce. Ale ještě k tomu hrál levačkou, takže ty prsty potřeboval. Nevěděl, jak to vyřešit, a pak si vyrobil nějaké prstové náhrady. Když na ty struny hrajete, tak kladou nějaký odpor, potřebujete na to nějakou sílu a trochu to bolí a on neudržel prsty na strunách tak dlouho, a tím nějakým způsobem vznikl charakteristický zvuk, který potom rozvíjel dál. Kvůli tomuto zranění už jejich zvuk byl nějakým způsobem jiný. Když začne první album Black Sabbath, je tam déšť, bijí tam zvony a najednou se ozve ten zvláštní souzvuk tří tónů, který on zahraje na kytaru. Sami říkali, že ten akord, který Iommi zahrál a vyloudil, je, jako když se otvírají brány do pekla, že takhle si představují ten zvuk, který to má. Tak nějak vznikl heavy metal, pokud se bavíme jenom o muzice. Ještě bychom do toho mohli vtáhnout jednu věc, a to je politická a společenská situace konce 60. let. Máme tady válku ve Vietnamu, velkou chudobu lidí a nějakou tíži, kterou prožívali jako mladí, a rozhodli se, že ji do muziky zcela autenticky přenesou.

K tomu se samozřejmě i vyjadřovali – skladba War pigs je strašně známá a byla namířená právě proti tomu, co se dělo ve Vietnamu.

Je to tak, vyšla na druhém albu s názvem Paranoid. Dokonce to měla být titulní skladba, ale vydavatelská společnost se toho bála, proto to pojmenovali Paranoid, ne War pigs. Ale myslím si, že se velmi zasloužila o to, že Black Sabbath začali nejen jako kapela, která se k překvapením všech velmi dobře prodávala v Británii, ale taky v Americe, což pro britské kapely vůbec nebylo a dodnes není samozřejmě.

Na cestě k sólové dráze

To všechno, o čem jste teď mluvil, tedy tematika a velmi specifický hudební projev, je něco, co odlišovalo Black Sabbath a Ozzyho Osbourna v jejich čele od jiných kapel, které hrály nebo se snažily hrát podobný žánr a vznikaly v té době? Napadá mě Led Zeppelin, Deep Purple.

To, co říkáte, je svatá trojice. Led Zeppelin byli zářivé hvězdy, Deep Purple byli virtuózové. A pak tady byla tato parta z Birminghamu a to byli, nevím, dělníci apokalypsy, byla tam tvrdost, syrovost, která je naprosto vtahující. Když si vezmete album Black Sabbath, tak tam není žádný, jak bychom dnes řekli, hit, žádná písnička, kolem které by se to dalo stavět, jak to známe v hudebním průmyslu. Je to jenom deska, která vás už svým obalem, který je naprosto geniální, a začátkem, který jsem popisoval, naprosto vtáhne a pohltí. Najednou se vžijete do té doby, slyšíte něco, co jste v životě slyšet zkrátka nemohli, protože to neexistovalo. Stvořili něco nového. Je to úžasné.

A trvalo to asi deset let – plno inovativní hudby, spousta drog, alkohol a tak dále. Ozzy Osbourne měl taky první ženu, děti. A pak se to rozpadlo na konci 70. let.

Myslím, že to trvalo první tři alba, že se bavíme o Black Sabbath, Paranoid a Master of Reality. Potom to šlo s Black Sabbath docela z kopce, protože se rozjeli do neskutečného mejdanu, nepříjemného alkoholismu. Všechno to vyvrcholilo v roce 1979, kdy se zbytek kapely sešel a řekl, že řešením je vyhodit Ozzy Osbourna.

Co dělal Ozzy Osbourne bez své kapely?

Sebral nějaké odstupné, které dostal, četl jsem, tuším, že to bylo nějakých 90 tisíc liber, a rozhodl se, že se zavře v Los Angeles do hotelu, všechno to profetuje a propije a potom se asi vrátí do Birminghamu a zažádá si o podporu.

Dobře.

Pokud to tedy přežije. S tím odcházel z kapely. Vnímal to jako velkou nespravedlnost, protože říkal, že nepije, nekalí a nefetuje o nic míň než ostatní z kapely. Ale v té době se stala strašně důležitá věc pro osobní život Ozzyho Osbourna a jeho sólovou kariéru. Manažer Black Sabbath se jmenoval Dan Arden, přezdívalo se mu Al Capone hudebních manažerů. Byl to tvrdý typ hudebního manažera, koho mohl, obral, podfoukl, a pokud to šlo, tak mu udělal dobrou kariéru. Nebál se vůbec ničeho, o čemž vypovídá to, co udělal, protože řekl svojí dceři, že Ozzy Osbourne by mohl být zajímavý na sólovou kariéru a jestli by se o to nechtěla postarat. Dcera se jmenovala Sharon.

To jméno je mi povědomé.

Sharon Ardenová zajela za Ozzym a nejdřív mu jako manažerka řekla, že udělá sólovou kariéru, že mu postaví kapelu nebo dá dohromady kapelu z lidí, kteří nebudou brát drogy a kalit, a bude to fungovat od této chvíle jinak. K tomu mezi nimi přeskočila jiskra a stala se z ní brzy Sharon Osbournová.

Takže měl novou známost a zároveň složil desku Blizzard of Ozz, která patří mezi nejlepší v hudební historii, ne?

Blizzard of Ozz je jeho první sólové album, kterému nikdo nevěřil. Najít lidi do kapely nebylo pro Sharon a pro Ozzyho vůbec lehké, protože byl považovaný za flákače a ožralu, který už neudrží pět pohromadě, a nebude to fungovat. Došlo k tomu, že do kapely se nechal přemluvit člověk jménem Randy Rhoads, druhý zásadní kytarista kariéry nebo života Ozzyho Osbourna. Společně dali dohromady písničky jako Crazy Train nebo Mr. Crowley a najednou metalovou muziku už nemuseli poslouchat jenom metalisti, ale byla to hudba, která byla přístupnější.

Dostal heavy metal do mainstreamu?

Rozhodně. Ještě to nebyl hitparádový úspěch, ale byly to písničky, které byly populární, hrály se a zajistily, že mohl fungovat na sólové kariéře. Sheron měla jeho kariéru poměrně pevně v rukách, i když trvalo ještě deset let, než ho odvedla od bezuzdného chlastání a tak. Byl to dynamický vztah, oni se mlátili, nehezky o sobě mluvili, nebyly to pěkné věci.

Sharon ho snad udala na policii, že se ji měl snad pokusit zavraždit, ne?

Taky.

Když byl kompletně zfetovaný.

Ano, nebyly to hezké věci, ale jejich vztah to nějakým způsobem ustál a pro Ozzyho kariéru to bylo velmi funkční.

Co říkala Sharon, co říkali Američané? Říkal jste, že Britové to nemají v Americe zase tak jednoduché, tak co říkali na to, že někdy na začátku 80. let v Iově ten starý bouřlivák Ozzy na pódiu ukousl hlavu netopýra?

Myslím, že to je taky zásadní věc v jeho kariéře, že přestal být jenom zpěvákem rockové kapely, který provádí nějaké excesy a fetuje, což na konci 70. let není nic zázračného, takových bylo spousta, přestože Ozzy má specifický hlas a máte občas pocit, že vám zpívá zpod víka rakve.

Po prvních třech slovech víte, že to je Ozzy Osbourne.

Okamžitě. Najednou prováděl takové kousky, že se stal popkulturní ikonou. Údajně to bylo takto: Ozzy byl zvyklý, že mu lidé házejí různé věci na pódium, a tak si myslel, že tam někdo hodil gumovou hračku netopýra. Zakousl se do něj, zjistil, že to je živé, sám se polekal a pelášil do nemocnice, kde mu dávali injekci proti vzteklině.

Můžeme říct, že Ozzy tvrdí, že to živé bylo, protože jsem zaznamenal jeho citaci, že se mu hlava toho netopýra kroutila v zubech.

Nicméně potom, tuším, že o rok později, to udělal znova, ale s holubicí. Myslím, že to byla tisková konference CBS, jeho vydavatelské firmy, kde Ozzy chtěl na oslavu podpisu smlouvy vypustit holubice. Ale jak tam přišel nadraný a zfetovaný, tak vypustil holubice, jednu čapnul a opravdu jí ukousnul hlavu a vyplivnul to na stůl. To je jedna z historek, které se vyprávějí. Slavnější je netopýr, ale ten byl nevědomý, tohle byla už v rámci jeho stavu vědomá věc. Historek o Ozzym Osbournovi jsou desítky, jedna zábavnější než druhá. Na turné s Mötley Crüe údajně vyšňupal mravence, udělali si lajnu z mravenců a vyšňupali ji.

Ale říkal jste, že koncem 80. a pak v 90. letech už nebyl takový, už se zbavil závislosti, je to tak?

Říkal jsem to tak, ale staly se další věci. Myslím si, že velmi těžce nesl, a to ho uvrhlo do toho šíleného kolotoče, kterým muzikanti občas trpí, ale on extrémně, smrt Randyho Rhoadse, kytaristy, se kterým si porozuměl i velmi lidsky a který zemřel hloupou smrtí, bylo mu něco přes 20 let. Byli na turné, a zatímco Ozzy spal v tourbusu, tak technik říkal, mám tady letadlo, proletíme se. Údajně to byla hrozná sranda, že budou nalétávat na tourbus, ale štrejchli o něj křídlem, letadlo havarovalo a všichni, kteří byli v letadle umřeli. Takže Ozzy najednou zase neměl parťáka a musel se z toho nějak vyzpívat.

Ozzy Osbourne zpíval celý život o smrti. Ale přestože to na začátku bylo rozhodnutí a stylizace, že budou jako pekelníci, tak zpíval o věcech, které nějakým způsobem prožil, a sám se s nimi různými způsoby vyrovnával. Myslím se, že i v tom je síla těch písniček, že to nejsou vymyšlenosti, jakkoliv Black Sabbath museli v začátcích vyvracet nařčení z okultismu a v jednu chvíli se toho sami lekli, když měli hrát na nějaké rovnodennosti nebo na něčem takovém na Stonehenge. Odmítli to, příznivci satanismu je prokleli a oni se najednou lekli, že je opravdu někdo proklel.

Ještě musím jmenovat jednoho kytaristu, to je Zakk Wylde, to jsou 90. léta a zejména album No More Tears, které Ozzyho vrátilo do hitparád, dostal se do top 40. V tu chvíli už byl, pokud víme, odstřížený od alkoholu a začal fungovat na mnohem profesionálnější rovině, bychom řekli. Dostal se do hitparád a díky reality show The Osbournes se dostal k úplně nové generaci. Tam došlo ke geniální věci, kterou do té doby nikdo nemohl předvídat, protože reality shows nebyly takovým způsobem prozkoumané jako dnes. Z rockové ikony a člověka, s jehož historkami, hudbou a nějakou představou o něm už v tu chvíli vyrůstaly generace od konce 60. let, byl najednou v televizi v podstatě zmatený strejda, který ani neumí použít ovladač na televizi, když to přeženu. Ale pořád je to strašně roztomilý a vtipný chlapík, který nějakým způsobem žije svůj život. Ve chvíli, kdy se dostane na pódium, se stává tím namalovaným démonem, ale jinak je to fakt roztomilý strejda a nemyslím to vůbec hanlivě.

Ozzy jako inspirace

Ozzy Osbourne před pár lety zjistil, že trpí Parkinsonovou chorobou.

Je to tak.

Jak moc byl v posledních letech, když už byl po sedmdesátce, ještě aktivní a jak moc to ovlivnilo jeho život?

Jsem přesvědčený, že byl aktivní tak, jak to jen šlo. Že měl kolem sebe okolí, které mu to umožnilo, takže jsme se ještě na závěr jeho kariéry dočkali dvou výtečných alb se spoustou i nečekaných hostů. To byla alba Ordinary Man a Patient Nuber 9. Dočkali jsme se i toho, že má písničku s Eltonem Johnem, kdo by to řekl, takové spojení, a zároveň s lidmi z mladé generace, jako je Post Malone. Ale dočkali jsme se toho, že co se týče hudební části, tak si chtěl asi konec kariéry hodně užít. Myslím, že všem kolem něj docházelo, že si to zaslouží a že má za sebou neskutečnou kariéru...

A že hodně mladých umělců se u něj inspiruje. Například Yungblud, velmi oblíbený umělec.

Ten byl takovou nečekanou hvězdou rozlučkového koncertu, kde tuším, že nazpíval písničku Changes. Když se to objevilo pak na YouTube, tak to bylo v podstatě virální. Myslím, že by bylo mnohem jednodušší, co se týče rockových muzikantů, udělat seznam kapel, které se neinspirovaly Ozzy Osbournem, než naopak. Nevím, jestli je někdo, kdo nemá rád Ozzyho. Teď se nad tím zamýšlím. Je někdo, kdo by vypnul Ozzyho Osbourna, když hraje v rádiu? Jedním z jeho největších hitů je Mama, I'm Coming Home, což je písnička, kterou napsal společně s Lemmym Kilmistrem z Motorhead. To je spojení, je to rocková balada, ploužák, který asi do dneška potkáte na nějaké diskotéce, když někam vyjedete. Ale napsali to dvě absolutní rockové ikony a ta písnička má velmi silný text, mimochodem věnovaný Sharon Osbournové. Ozzy Osbourn vymyslel refrén, ten slogan, údajně to byla věta, kterou říkal vždycky na konci turné. Když volal domů Sharon, tak jí říkal: Mama, I'm Coming Home. Na základě toho Lemmy přišel do studia a během dvou hodin napsal zbytek textu, který je geniální, asi ve čtyřech verzích a Ozzy si z nich nemohl vybrat. Protože s nimi vyrůstáme, tak bereme všechny tyto věci jako samozřejmé a že tak jsou a tak se to dělá. Jasně, někdo to vymyslel. Ale ne! Ty věci jsou unikátní. Myslím, že v popkultuře si to občas uvědomíme až smrtí nebo odchodem toho člověka, že to, co vytvářel, s čím jsme žili a brali jsme to jako normální, běžné, možná někdy až oposlouchané, bylo unikátní.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: YouTube BBC News, YouTube Sky News, YouTube The Osbournes, písně skupiny Black Sabbath Black Sabbath (Black Sabbath, Warner Bros 1970) a War Pigs (Paranoid, Warner Bros 1970), píseň Ozzyho Osbourna Mr. Crowley (Blizzard of Ozz, Jet 1980) a píseň Mama, I’m coming home (No More Tears Epic Associated 1991).