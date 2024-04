Fanynka se nesmí ke zpěvákovi Stylesovi přiblížit 10 let. Posílala mu pohlednice a bydlela nedaleko něj

Britský soud poslal na čtrnáct týdnů do vězení ženu, která pronásledovala popového zpěváka Harryho Stylese a za necelý měsíc mu zaslala na osm tisíc papírových či elektronických pohlednic. Zanícená obdivovatelka bývalého člena skupiny One Direction má také na deset let zákaz přibližovat se ke svému idolu a nesmí chodit ani na jeho vystoupení. Informovala o tom britská média. Londýn 9:42 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Harry Styles na koncertě v New Yorku | Foto: Tony King | Zdroj: ČTK / imago stock&people

Pětatřicetiletá Brazilka Myra Carvalhová byla obviněna ze stalkingu, k němuž se u soudu přiznala, píše BBC.

Během svého pobytu v Británii třicetiletému hudebníkovi posílala řadu ručně psaných dopisů a na internetu objednávala množství elektronických pohlednic, které chodily na jeho adresu. Adresovala mu i několik svatebních pohlednic. Dva dopisy mu doručila osobně.

Carvalhová odjela kvůli zpěvákovi do Británie loni v prosinci, aniž by o tom řekla své rodině. Ubytovala se v hostelu na západě Londýna, aby mu mohla být co nejblíže.

Soud jí kromě zákazu přibližovat se ke Stylesovi zakázal přímo či nepřímo Stylese kontaktovat. Vyhradil také zónu na severozápadě Londýna, kam Carvalhová nesmí vstupovat. Musí také zpěvákovi uhradit částku 134 liber (asi 4000 korun).