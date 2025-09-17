Festival Concertino Praga navštívil zámek Bechyně. Vystoupili na něm i dva čeští laureáti
Mladí hudební talenti z celého světa vystupují po celý týden na zámcích v jižních Čechách. Doputoval tam festival Concertino Praga, na kterém se představují vítězové stejnojmenné mezinárodní rozhlasové soutěže. Na zámku Bechyně se v úterý představili i dva čeští laureáti.
„Když mi byly čtyři roky a chodil jsem do školky, tak k nám přišly děti ze ZUŠ ukazovat nástroje. Byl tam jeden kluk a hrál na akordeon a mně se to hrozně líbilo. Od té doby jsem chtěl hrát, tak jsem v šesti začal a od té doby nadšeně hraju,“ líčí šestnáctiletý Viktor Stocker z Vlašimi.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celou reportáž Petra Kubáta z Českého rozhlasu České Budějovice
Akordeonista ve finále soutěže Concertino Praga obsadil druhé místo v kategorii klávesových a strunných nástrojů. Zároveň si z víkendového vystoupení v pražském Rudolfinu odnesl i cenu publika.
„Je to pro mě obrovský úspěch, kterého si moc vážím. Byl skvělý zážitek zahrát si s tak skvělým orchestrem v Rudolfinu, asi nejhezčím sále v České republice vůbec. A ještě s orchestrem jako akordeonista – to se moc často nestává,“ popisuje Stocker.
Na koncert v jihočeské Bechyni si připravil speciální program. „Od ukrajinského autora Volodymyra Runchaka suite číslo jedna pro akordeon, portréty skladatelů. Zahraju dvě věty – Imitaci Shostakoviche a Oddáno Stravinskému,“ doplňuje student Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Nechyběl ani klarinet
Na zámku v Bechyni vystoupil také šestnáctiletý klarinetista Otakar Antonín Štefan, který získal cenu publika v kategorii dechových nástrojů. „Hraju pět let. Postupně se to vyvíjelo ze zobcové flétny a pak jsem v deseti letech přešel na klarinet,“ říká klarinetista.
„Možná mě trochu ovlivnil můj táta, protože hrál kdysi v loutkovém divadle amatérsky na klarinet,“ přibližuje.
Mladí a talentovaní. Jižní Čechy rozezní vítězové mezinárodní hudební soutěže Concertino Praha
Číst článek
Jak pro Český rozhlas České Budějovice říká produkční festivalu Concertino Praga Simona Hopfingerová, porota letos hodnotila kvalitu přihlášených hudebníků jako nejlepší za posledních několik let.
„Od roku 2020 probíhá soutěž v jiném formátu, to znamená, že tam máme veřejná finále, což byla úplně nejvyšší úroveň. Také je soutěž v letošním roce byla specifická tím, že ve dvou finále jsme měli pokaždé jiný hudební nástroj,“ popisuje Hopfingerová.
Jedenáctiletý talent
Simona Hopfingerová upozorňuje, že největším zjevením letošního ročníku byla teprve jedenáctiletá houslistka z Jižní Koreje Yeonah Kim. „Už dopředu jsme měli avízo, že je naprosto fenomenální. Porota prvního kola ji hodnotila úplně nejvýše,“ říká produkční festivalu.
Jihočeská část festivalu Concertino Praga pokračuje ve středu v Táboře, v pátek pak série koncertů doputuje na zámek v Jindřichově Hradci.