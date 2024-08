Rockerský život už je dnes pryč, teď je v módě zdravý životní styl, říká Michal Dvořák z Lucie

S Davidem Kollerem dohrají letní šňůru a pak už se spolu rozloučí. Skladatel a textař Michal Dvořák se v poslední době stává spíše producentem. Stojí za projekty jako Vivaldianno nebo aktuálně Já, secese. „ccc,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Radiožurnálu Praha 11:02 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Michal Dvořák | Foto: Eliška Chocholová | Zdroj: Český rozhlas

Zapomněl jsem v úvodu zmínit, že jsi taky železný muž (účastník závodu Ironman). Ještě bys ty výkony zopakoval?

Železný muž jsem býval, teď už jsem rezavý. A snažím se nerozpadnout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hudbu k filmům jako jsou Návštěvníci, Cirkus Humberto nebo Dobrodružství kriminalistiky musíme připomínat, to je zlatý fond české soundtrackové hudby, zmiňuje hudbu Karla Svobody ředitel festivalu Soundtrack Michal Dvořák

A jak to děláš?

Nepiji už asi 16 let a musím říct, že to bylo asi nejlepší rozhodnutí v mém životě, protože při tomto fofru, který se snažím nějak více či méně stíhat, si myslím, že to je dobré. Mám celkem malé kluky – 11 a 14 let, a do toho se snažím dělat více hudebních projektů najednou, hodně cestujeme... A zdravý životní styl je pro tohle celkem základ, protože pak jsem nejen mentálně, ale i fyzicky schopen se po práci věnovat třeba nějakému sportu nebo rodině.

Takže když vidíš ty ještě o generaci starší rockery – třeba když Mick Jagger přeběhne pódium a ještě zpívá, tančí – tak ti asi nemůžou žít takovým tím rockerským životem, jak se traduje.

Rozhodně ne. Tento rockerský život už je myslím pryč. A dneska, když se podíváš na ty hvězdy, ať už je to Coldplay nebo Oasis, tak ti žijí téměř asketickým životem. A ono na tom něco je.

Dnes je obrovské téma tzv. longevity, dlouhověkost, a zjišťuje se, že ten lidský organismus, když se o něj člověk trošku stará, dává mu to, co potřebuje, a především mentálně je v pohodě, tak to funguje a myslím si, že člověk se pak i ve stáří může věnovat spoustě zajímavým věcem, ne jenom krmení holubů a sledování televize.

Festival Soundtrack

29. srpna začíná v Poděbradech festival filmové hudby Soundtrack. Čím překvapí letos?

Vždycky doplňuji, že je to festival filmové hudby a multimédií. Jsme festival, který se zaobírá hudbou k obrázku. A protože film dneska trošku ustupuje do ústraní a dopředu se derou různé jiné formy – ať jsou to počítačové hry, různé krátké filmy, filmy na výšku a tak dále...

Proto tam máme to slovo multimédia, protože si myslím, že hudba je velice silný emoční nástroj pro jakékoliv spojení s obrázkem, a my bychom rádi aktuálně uváděli i ty nejnovější trendy.

David Koller opouští kapelu Lucie. Odehrajeme spolu koncerty do konce letních prázdnin, ujistili hudebníci Číst článek

Proto jsme vlastně mimo jiné hned asi na třetím ročníku uvedli Kingdom Come Deliverance live. Z té úžasně úspěšné české hry jsme vytvořili takový fiktivní příběh, protože to je adventurová hra. A k tomu nám dělal hudbu Honza Valta, který to i sám dirigoval a bylo to fantastické. Dneska se ta multimédia opravdu dostávají možná už před ten film.

A čím tedy letos překvapí?

Hlavním headlinerem bude letos určitě Karel Svoboda. Myslím si, že kdyby se narodil o oceán vedle, takže by byl dnes určitě slavný minimálně jako Hans Zimmer. Karel Svoboda byl úžasný melodik. V některých jeho skladbách by se daly vybrat i tři čtyři melodie na další tři čtyři hity. On je napsal do jedné.

Karlovi uděláme velký koncert. Tituly jako Návštěvníci, Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky a tak dále, musíme připomínat, protože to je zlatý fond české soundtrackové hudby. Moc se na to těšíme, protože to bude hrát Pardubická filharmonie a dirigovat to bude skvělý skladatel, dirigent a skvělý pianista Kryštof Marek.

Co je to projekt Já, secese? A jak bude vypadat koncert ke 40 letům kapely Lucie? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.