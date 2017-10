Festival Struny podzimu představí postminimalismus nebo irskou lidovou hudbu s jazzovým prvkem

Jaké budou letošní Struny podzimu? 21. ročník této tradiční hudební přehlídky poodkryl další novinky. Jednou z hlavních částí programu bude i oratorium Anthracite Fields americké skladatelky Julie Wolfe, se kterou vystoupí dvě tuzemské hudební hvězdy - Dan Bárta a Tonya Graves. Na tomto koncertu 7. listopadu ve Fóru Karlín zaznějí americké písně z hornického prostředí. Praha 9:27 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Toto dílo bylo v Americe už několikrát provedeno, na půdě evropské, myslím, ještě ne. Je to velká událost,“ říká Radiožurnálu umělecký ředitel festivalu Struny podzimu Vilém Spilka.

Anthracite fields z dílny postminimalistické skladatelky Julie Wolfe získalo před dvěma lety prestižní Pulitzerovu cenu.

Sólovou složku tohoto koncertu, který připomíná pohnutou historii uhelných dolů severovýchodní Pensylvánie na přelomu dvacátého století, doplňují i dvě osobnosti z českého prostředí – Dan Bárta a Tonya Graves.

„Já jsem poslouchala celé Anthracite fields a je to něco jiného, než co normálně dělám. Ale je to nové dobrodružství a myslím, že to dopadne docela dobře,“ říká Radiožurnálu americká zpěvačka žijící v Čechách Tonya Graves.

Toto velkolepé oratorium pro sbor a instrumentální sexteto vystoupí sedmého listopadu v pražském Fóru Karlín. Desítku hlavních koncertů letos zahájí 20. listopadu The Gloaming. V Česku vystoupí úplně poprvé.

„Kapela, která se zabývá irskou lidovou hudbou, ale mísí ji s jinými velice zajímavými vlivy; například s jazzem. Je to kapela, která funguje asi pět let, ale je složena z velkých legend tohoto žánru a myslím, že je to velká událost pro všechny fanoušky irského folku a nejen jeho,“ doplňuje Spilka.

Organizátoři tvrdí, že se lístky velmi rychle prodávají. Ale na většinu koncertů v době uzávěrky článku ještě zbytky lístků jsou.