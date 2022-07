Vstupenky na české hudební festivaly zdraží. Kvůli inflaci i třem letem covidu, říkají pořadatelé

Lidé si po třech letech s alternativními redukovanými programy a online koncerty mohli opět zabalit krosny, dokoupit chybějící kolíčky od stanů a vyrazit na dlouho odkládané letní festivaly. Pořadatelé největších českých hudebních akcí si ale koronavirové šrámy ponesou dál. Citelně se pandemie podepsala hlavně na jejich finanční situaci, které nepomáhá ani stále rostoucí inflace. Praha 20:22 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nick Cave během vystoupení na pražském Metronomu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na headlinera Nicka Cavea, belgické indie-rockery Balthazar, legendární duo Underworld a desítky dalších slavných hudebníků, kteří letos vystoupili během čtyřdenního programu festivalu Metronome, se mohli lidé přijít podívat přibližně za tři tisíce korun. I to už bylo víc než v předchozích letech. V příštím roce to ale podle ředitele festivalu Davida Gaydečky bude pravděpodobně o něco víc.

„Příští rok, pokud se nezastaví ten aktuální vývoj cen, který ovlivňuje všechny naše dodavatele i personál, budeme muset jít se vstupným ještě výše. Takže přes ty tři tisíce se určitě dostaneme v některé z těch vstupenkových vln,” popisuje situaci Gaydečka.

Zdražování vstupného se nevyhne ani největším českým festivalům, jako jsou Colours of Ostrava nebo Rock for People, které letos nabídly například vystoupení kapel The Killers nebo Green Day. Konkrétně Rock for People bude muset cenu vstupenek zvýšit až o třetinu.

„My startujeme ceny vstupenek na příští ročník festivalu skoro na té úrovni, kde jsme s nimi minulý rok končili. Takže jsme od začátku přibližně o tisíc korun dražší, než jsme byli v první edici vstupenek z roku 2020,” řekl Radiožurnálu ředitel festivalu Michal Thomes.

Podobně jsou na tom i pořadatelé Colours of Ostrava. „My už v tuto chvíli prodáváme první vlnu vstupenek na rok 2023. V roce 2019, když byla poslední startovací vlna, byla cena čtyřdenní vstupenky zhruba 2,5 tisíce korun. A teď to bude přibližně 3,5 tisíce korun,“ uvádí mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Zajistit stabilitu

Colours se zdražování nevyhnou ani přes nově uzavřené partnerství s investiční společností Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, se kterou už je spojený například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Od vstupu Rockaway Capital si organizátoři festivalu slibují hlavně zajištění stability a možnost rozvoje hlavního hudebního programu i diskuzního fóra Meltingpot.

„Ta přesná podoba působení teď začíná vznikat, ale rozhodně by se to nemělo dotknout dramaturgie, atmosféry nebo podoby festivalu,“ ujišťuje Sedlák.

Na Rock for People se o podobné finanční spolupráci zatím s nikým nejedná a festival by si rád ekonomicky vystačil sám, jako tomu bylo doteď. A to i přesto, že stejně jako ostatní velké hudební akce během covidové kulturní odstávky přišel o desítky milionů korun.

„My máme za sebou ročník, který dopadl poměrně úspěšně. Byl vyprodaný, z osmdesáti procent tedy za staré ceny, se kterými jsme pak čelili realitě nových produkčních cen. Ale věřím, že jsme svoji pozici coby firma zdárně udrželi a že to zvládneme sami,“ říká s nadějí Thomes.

Stát může pomoci

Pořadatelé Metronomu o podobném typu finančního partnerství jednali před pandemií, která ale dohodu pozastavila. Podle Davida Gaydečky je ale také v plánu jednání o podpoře státu, pro který jsou prý hudební akce turisticky atraktivními cíli.

„Byla by škoda, kdyby se z festivalů staly drahé elitní zážitky, které si může dovolit třeba jen ta vyšší střední třída. A myslím si, že v tomto ohledu může stát pomoct, když o to bude ze strany společnosti zájem,“ uvádí Gaydečka.

Přestože se zdražování týká většiny českých festivalů, v porovnání s největšími evropskými hudebními akcemi se vstupné pohybuje v diametrálně jiných částkách.

Například na čtyřdenní program slavného britského Glastonbury se zájemci příští rok podívají nejméně za 285 liber, což je v přepočtu víc než osm tisíc korun. Podobnou cenu uvidí na účtenkách i návštěvníci šestidenního festivalu Sziget v Budapešti, který začíná v srpnu.