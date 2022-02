Melodie pro Harryho Pottera, Hvězdné války i Čelisti. Hudební skladatel John Williams slaví 90. narozeniny

Daddy-O, tak se jmenuje béčkový kriminální snímek, na který se filmoví fanoušci dívají především kvůli hudbě. V roce 1958 v něm jako hudební skladatel debutoval John Williams. A to stačilo k tomu, aby si ho začali všímat přední hollywoodští scenáristé a režiséři.

Skladatel John Williams slaví 90. narozeniny. Jaké filmy dokresluje jeho hudba?

Mezi nimi byl i Steven Spielberg. Právě dvojice Spielberg-Williams má na kontě jedny z nejzásadnějších snímku druhé poloviny minulého století. Spolupracovali spolu například na oscarových Čelistech, E.T. mimozemšťanovi nebo Schindlerově seznamu. A Oscara za nejlepší hudbu získaly i Hvězdné Války režiséra George Lucase.

V devadesátých letech pak Williams vytvořil dokonalý hudební zážitek k příběhu Sám doma. A díky jeho hudbě ožil i kouzelnický svět Harryho Pottera

Stačí pár tónů a filmoví fanoušci okamžitě rozeznají rukopis Johna Williamse. „Po celou dobu jeho éry je znát ten obrovský vliv z autorů vážné hudby, narozdíl od dnešních moderních autorů, jako je například Hans Zimmer,“ říká pro Český rozhlas Martin Vinš, producent pražského filmového orchestru, který má hudbu newyorského rodáka dlouhá léta v repertoáru.

‚Je pes na rytmus‘

Sami hudebníci, kterým se do rukou dostane jeho hudba, říkají, že hrát podle jeho not je obrovská škola. „Pokaždé je to neuvěřitelná výzva, protože ta hudba je náročná. Je propracovaná. On je neuvěřitelný pes na rytmus. Takže žádný takt není vůbec stejný,“ doplnil Vinš.

Kromě filmových melodií jeho hudbu znají i sportovci. Williams totiž napsal ústřední motivy pro čtyři olympijské hry. Nejznámější je ten z roku 1984 z letních olympijských her v Los Angeles.

Za svoji více než sedmdesátiletou profesionální kariéru John Williams získal 25 cen Grammy a pět Oscarů. V počtu nominací na cenu americké filmové akademie je na druhém místě. Se svými 52 nominacemi ho předběhl zatím jen Walt Disney.

V současné době připravuje hudbu pro páté pokračování úspěšné série Indiana Jones. Film by měl být v kinech v roce 2023.