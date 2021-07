Co vznikne, když spojíte Foo Fighters s Bee Gees? Kapela Davida Grohla vydává speciální disco album

Jedenáct Cen Grammy, deset studiových alb a miliony fanoušků po celém světě. I takovýmto skóre se může pyšnit americká rocková skupina Foo Fighters, která vydává své druhé letošní album. Padesát minut zastřeného hlasu frontmana Davida Grohla a ostrých kytarových rifů ale tentokrát fanoušci na desce nemají čekat. Praha 11:58 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frontman kapely Foo Fighters Dave Grohl | Zdroj: Reuters

Hlavním tématem alba Hail Satin, v překladu sláva saténu, je pocta britské disco-popové skupině Bee Gees. V podání Foo Fighters tak budou k poslechu například oblíbené skladby Night Fever, Tragedy nebo právě znějící hit You Should Be Dancing. K tomu dokonce kapela natočila i videoklip, ve kterém přesně kopíruje scény z původní předlohy od Bee Gees.

V rámci alba ale Foo Fighters nezměnili jen svůj styl. Desku poprvé ve své kapelní historii vydávají pod pseudonymem. Název Dee Gees vytvořili stejně jako kdysi britská skupina, který vycházela z iniciálů B.G. svého frontmana Barryho Gibba.

Pro Foo Fighters ale není nové album první zkušeností s převzatými písněmi. Během svých vystoupení například pravidelně hrají legendární píseň Under Pressure od Davida Bowieho a kapely Queen. Na koncertě v Atlantě ji s nimi dokonce odehrál přímo bubeník Queenů Roger Taylor. Taylor Hawkins, kterého na chvíli nahradil, tehdy píseň odzpíval.

První hudební úprava to není ale ani pro Bee Gees. Jejich písně si pravidelně půjčují významní interpreti po celém světě. Na festivalu v Glastonbury v roce 2016 si například už téměř zlidovělou skladbu Stayin’ Alive zahrála kapela Coldplay, se kterou se na jevišti objevil i samotný Barry Gibb.

„Když jsme zkoušeli v backstagi na Glastonbury, Barry mi ukazoval ladění jeho slavné modré kytary. Moc jsem tomu nerozuměl, ale to je asi ten účel. Když člověk neví, co s kytarou dělá, začne víc poslouchat, jestli se mu zvuk líbí, než přemýšlet, jestli se mu zvuk líbí. On sice říkal, že je pro něj díky tomu snazší cokoliv zahrát, ale to mu moc nevěřím. Myslím, že spíš chce pořád sám sebe překvapovat,” vzpomínal na svůj zážitek frontman Coldplay Chris Martin v dokumentu How Can You Mend a Broken Heart, který o Bee Gees natočil režisér Frank Marshall.

Přestože se nové album Hail Satin nese hlavně v duchu popu a diska, přijdou si na své i fanoušci běžné tvorby Foo Fighters. Druhá strana speciálního vinylu, na kterém kapela album uvede, bude obsahovat živou úpravu pěti písní ze zatím posledního alba Medicine at Midnight, které kapela vydala letos v únoru. Hail Satin se poprvé uvede do prodeje v Londýně 17. července. Některé skladby ale Foo Fighters, respektive Dee Gees, už vydali jako singl.