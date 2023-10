Francouzi si připomínají 60 let od úmrtí zpěvačky Édith Piaf. Umělkyně jí vzdala hold obrazem

Nezapomenutelný hlas, odvaha, vášeň a radost na scéně – zároveň ale také život na ulici a tragické lásky. To všechno patří k legendární francouzské zpěvačce a šansoniérce Édith Piaf. Francouzi si v úterý připomínají 60 let od její smrti. Hold jí vzdala i šedesátiletá umělkyně Martine Fadeurová, která si její písně dodnes zpívá a která ke kulatému výročí Édith Piaf namalovala obraz. Paříž 11:57 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělkyně Martine Fadeurová, která namalovala obraz k 60. výročí úmrtí francouzské šansoniérky Édith Piaf. Vyšel o ní článek v regionálních novinách | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Růžový život neboli La vie en rose, ale také Óda na lásku patří k oblíbeným písním umělkyně Martine Fadeurové. Na přání ale dokáže zazpívat i další hity slavné šansoniérky jako třeba píseň Milord, se kterou Édith Piaf vystupovala už koncem 50. let a která se umístila v hitparádách jedenácti zemí.

„Vyrostla jsem na písních Édith Piaf. Rodiče moc rádi poslouchali její hudbu a zpívali její šansony na bálech, na oslavách i rodinných sešlostech. Už od útlého věku jsem začala zpívat s nimi. V deseti letech jsem dokonce vyhrála jednu regionální hudební soutěž. Zpívala jsem tehdy píseň Růžový život,“ vzpomíná Fadeurová.

Dům prarodičů Édith Piaf, ve kterém francouzská zpěvačka žila mezi let 1917-1922 | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Šedesátiletá francouzská malířka nakreslila ke kulatému výročí Édith Piaf obraz s názvem Divadlo mého života. Zachycuje klíčové životní etapy Edith Piaf od jejího narození až po úmrtí v roce 1963.

„Vyšla jsem z jejího dětství. Na jedné straně je cesta, která vede k nedalekému městečku Bernay, a na druhé straně je pěšina, která míří do Paříže. Nakreslila jsem taky vykřičený dům, který vedla její babička. Édith Piaf tam strávila část svého dětství. V jednom okně vidíte ptačí brko a v druhém malou botičku,“ říká Fadeurová.

Obraz Martiny Fadeurové zachycuje i známé pařížské památky, jako třeba Eiffelovu věž, baziliku Sacré-Coeur i další pařížská místa spjatá s Édith Piaf, jako třeba čtvrť Menilmontant, kdy žila, a taky hřbitov Pere Lachaise, kde byla pohřbená a kde odpočívá i její otec, muž a také dcera Marcelle, která zemřela ve dvou letech. Po ní už francouzská zpěvačka žádné děti neměla.

Posiluji každý den. Abych mohla zpívat i nějak vypadala, říká zpěvačka Marika Gombitová Číst článek

Martine Fadeurová na plátně vzpomíná i na tragický milostný život francouzské zpěvačky, které se přezdívalo Vrabčák. Uprostřed obrazu je barevný kolotoč, na kterém se točí sedm mužů – jeden z nich má na sobě boxerské rukavice. To je profesionální francouzský boxer, šampion a velká láska Édith Paf Marcel Cerdan. Zemřel koncem 40. let při havárii letu Z Paříže do New Yorku. Právě jemu Édit Piaf věnovala píseň Óda na lásku.

„Měla nezapomenutelný a naprosto nenahraditelný hlas. Patřil k ní taky široký úsměv, na scéně zářila radostí a energií. A to i přes to, že měla velmi složitý život. Moc dobře věděla, co je to bída a chudoba. Rozhodně se nenarodila se stříbrnou lžičkou v puse. Musela bojovat. A i proto byla tak oblíbená, protože zastupovala lid,“ uzavírá Martine Fadeurová.

Její obraz k 60. výročí úmrtí Édith Piaf visí v budově regionálního normandského týdeníku ve městečku Bernay. Tedy ve stejném městě, kde slavná šansoniérka prožila kus svého života.