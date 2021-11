Před 30 lety zemřel Freddie Mercury, zpěvák skupiny Queen a jedna z nejznámějších obětí nemoci AIDS

Showman každým coulem i majitel jednoho z největších hlasů v historii populární hudby. To byl Freddie Mercury, zpěvák britské hudební skupiny Queen, která po dvě desetiletí patřila ke špičkám světové rockové scény. Milovník života se dožil pouhých pětačtyřiceti let, když se 24. listopadu 1991 stal jednou z nejznámějších obětí nemoci AIDS. Londýn 13:41 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Queen na koncertu Live Aid v roce 1985 v čele se zpěvákem Freddiem Mercurym. | Zdroj: Profimedia

Svým fanouškům to dal vědět pouhý den před smrtí a v prohlášení pro tisk také doufal, že se lidé zapojí do boje s touto zákeřnou chorobou. Má se za to, že jeho popel byl rozptýlen na břehu Ženevského jezera ve švýcarském Montreux, kde je také Mercuryho nadživotní socha vyrobená českou sochařkou Irenou Sedleckou.

Na koncertních pódiích byl charismatický Mercury perfekcionistou, liboval si v pompéznosti a okázalých gestech. Vystupoval v přiléhavých kombinézách s hlubokým výstřihem, rád se líčil a lakoval si nehty.

Mercuryho dlouholetý osobní asistent Peter Freestone, který v České republice žije 20 let a loni v srpnu získal české občanství, byl jedním ze spoluscenáristů životopisného filmu Bohemian Rhapsody režiséra Bryana Singera.

„Protože je to hollywoodský film, a ne dokument, tak ukazuje jeho život trošku jiný, než ve skutečnosti byl. Ale pro film to stačí a je to něco speciálního,“ řekl Freestone v jednom z rozhovorů na karlovarském festivalu v roce 2019. Snímek nakonec získal čtyři Oscary.