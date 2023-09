Freddieho šperky, nábytek nebo fotky. V londýnské aukci se budou dražit věci frontmana skupiny Queen

V příštích dnech budou moct fanoušci kapely Queen získat přes 1200 předmětů z osobního vlastnictví Freddieho Mercuryho. Dražbu vyhlásila proslulá londýnská aukční síň Sotheby's. Majetek legendárního zpěváka z velké části zdědila jeho přítelkyně Mary Austinová, která chce aukcí více než třicet let po Mercuryho smrti uzavřít jednu ze svých životních kapitol. V nabídce je i umělcův soukromý klavír. Londýn 10:29 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělcův klavír bude téměř jistě nejdražší položka aukce, prodat by se mohl i za v přepočtu více než 85 milionů korun | Zdroj: Sotheby's

Do aukce půjdou Mercuryho kostýmy, šperky, hudební ceny, rukopisy, nábytek, obrazy, fotky, ale také věci z jeho soukromí.

V prodávaných předmětech se odráží zpěvákův eklektický styl – v aukci se objeví luxusní nábytek z 19. století ve viktoriánském stylu, historické brože, ale i třeba vesta s kočičím vzorem, ve které natáčel svůj poslední klip. Dražit se budou i umělcovy dveře z jeho domu v londýnském Garden Lodge, na které sám načmáral graffiti.

„Za 280 let naší existence jsme tu nic podobného neměli. Jeden muž a jedna neuvěřitelná sbírka – to, co ukazoval na veřejnosti, i to, co zůstávalo v soukromí. Včetně středobodu toho všeho, Mercuryho klavíru,“ říká zástupce aukční síně David MacDonald.

Klavír bude téměř jistě nejdražší položka. Aukční síň očekává, že se může prodat v přepočtu i za více než 85 milionů korun.

Hudební nástroj značky Yamaha si Mercury pořídil v roce 1975. Umělec na klavíru vybrušoval svoje písničky jako Bohemian Rhapsody nebo Barcelona. Podle vzpomínek jeho tehdejších přátel bylo černé piano Yamaha opravdu v centru Mercuryho tvůrčího života.

Aukce v předchozím měsíci vystavovaných předmětů začíná ve středu a potrvá týden.

Věci po Freddiem Mercurym zdědila jeho dlouholetá a velmi blízká přítelkyně Mary Austinová, se kterou byl i zasnoubený. Od jeho smrti v roce 1991 zůstávaly prakticky netknuté v jeho bývalém domě v Garden Lodge.

Dvaasedmdesátiletá Austinová říká, že chce uspořádat svoje věci a celou tuhle kapitolu svého života víc než třicet let po Mercuryho smrti uzavřít. Nechce prý věci dál držet ve skrytu a nechává si jen předměty, které pro ni mají velkou osobní hodnotu.