Tisíce lidí čekaly hodiny u vstupu. Festival Colours of Ostrava měl velké problémy s náporem návštěvníků

Pořadatelé letošního ročníku Colours of Ostrava nezvládali první den festivalu nápor fanoušku. Kvůli novému systému odbavování se u vstupních bran tvořily dlouhé fronty. Někteří lidé se do areálu dostali i bez vstupní pásky, přestože si ji mohli vyzvednout už několik dní dopředu. Ostrava 7:46 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudební fanoušci na Colours of Ostrava 2017 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Zpočátku vstupem plynule procházel jeden návštěvník za druhým. „Jsem rodilý Ostravák a žiju v Čechách, takže se sem ráda vracím. Chodím každý rok, už asi osm let s dětmi. Prostě super,“ říká paní Iva a na ruce si prohlíží vstupní pásku.

Radiožurnál živě z Colours of Ostrava, sledujte online Číst článek

Se začátkem hudebního programu se ale situace u vstupu začala komplikovat. Mnozí lidé zůstali trčet ve frontách. „Je to už hodinu a tři čtvrtě. Vůbec nic jsme nevěděli, jenom jsme to trpělivě snášeli,“ přibližuje jedna z návštěvnic.

Kvůli problémům u vstupu se pak někteří návštěvníci dostali do areálu festivalu Colours of Ostrava bez pásky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fronty před branami a lidé bez pásků. Festival Colours of Ostrava nezvládl nápor fanoušků. Na místě natáčel Stanislav Janalík

„Stál jsem tam asi 2,5 hodiny, lidé pak začali pískat, bouřit se, nadávat. Absolutní chaos, vzápětí se to začalo valit, oni to pustili a několik tisíc lidí prošlo. Takže nemám nic, jen lístek v kapse a to je všechno,“ říká Martin, který si na pásku musí počkat do druhého dne festivalu.

Zhruba dvě desítky lidí na místě kvůli vedru zkolabovaly. „Před hlavní branou se ve středu tvořily fronty. Lidé na sluníčku čekali i 2,5 hodiny, takže jsme měli nahlášeno několik kolapsů. Vytahovali jsme lidi ven z davu, museli jsme posilovat hlídky. Rozdávali jsme jim po celou dobu čekání vodu. Ošetřili jsme kolem 20 lidí,“ upřesnila pro server iROZHLAS.cz Marcela Peterová, velitelka záchranného týmu ostravského Červeného kříže, který na místě poskytuje lékařskou péči.

„Dva dny dopředu se akreditovalo na několika místech v Ostravě. Bohužel lidé dorazili z velké části přímo na koncert Birdy, takže se utvořily fronty. Omlouváme se jim, že museli čekat, ale byl to velký nával. Dělali jsme, co jsme mohli. V 11 hodin otevíráme areál, takže doporučujeme přijít a vstupenku si za pásku vyměnit,“ dodává mluvčí Colours of Ostrava Jiří Sedlák.

Nadále platí doporučení pořadatelů, aby návštěvníci kvůli novému odbavovacímu systému dorazili do areálu v předstihu.