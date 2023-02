Do Prahy se vrací zpěvák George Ezra. Výstaviště rozezní hity z nejnovější desky Gold Rush Kid

V pražských Holešovicích v úterý vystoupí britský zpěvák George Ezra. Fanouškům představí mimo jiné své nejnovější album Gold Rush Kid s úspěšnými singly Anyone For You a Green Green Grass. Jako hosta si na své turné pozval krajana, písničkáře Passengera. Praha 7:45 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský zpěvák George Ezra | Foto: Dawn Fletcher-Park | Zdroj: SOPA Images via Reuters Connect

Písně jako Green Green Grass nebo Dance All Over Me výjimečně Ezra neskládal během svých cest, kde stále běžně přespává u cizích lidí na gauči, ale během covidové pandemie. Ta mu také pomohla vyřešit hudební krizi, během které zvažoval i konec aktivní kariéry, jak sám zpěvák popsal v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Pomohlo mi uvědomit si, že je to jen a jen moje chyba. Nemůžu hudbu vinit z toho, že jsem na ní závislí. Občas je ale nutné si říct, že už stačí. Hudbu pořád miluji, ale v jednu chvíli kompletně ovládla můj život,“ prozradil Ezra.

Ezra proto pravděpodobně na nějaký čas absolvuje své poslední rozsáhlé turné. Devětadvacetiletý hudebník si plánuje od světa showbusinessu odpočinout.

Společně s Georgem Ezrou se v úterý na pódiu objeví také zpěvák Passengera, autor známého hitu Let Her Go.

Páté pražské vystoupení

V České republice se Ezra s tříčlennou kapelou poprvé představil před devíti lety ve vyprodaném pražském Lucerna Music Baru. V létě 2018 vystoupil na festivalu Colours of Ostrava, v říjnu stejného roku pak vyprodal pražské Forum Karlín. V květnu 2019 poprvé koncertoval ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Britský zpěvák a textař Ezra první EP Did You Hear the Rain? zveřejnil v říjnu roku 2013. Výrazněji se proslavil o rok později, když vydal píseň Budapest, s níž rychle dobyl nejvyšší příčky hitparád v některých státech světa.

Jeho debutové studiové album vydané v červnu 2014 nese název Wanted on Voyage. Po dalším úspěšném albu Staying At Tamara's z roku 2018, kdy obě desky dosáhly na vrchol žebříčků ve Velké Británii a Ezra celosvětově prodal miliony nosičů, složil v Londýně album Gold Rush Kid produkované společně s dlouhodobým spolupracovníkem Joelem Pottem.