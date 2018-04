Gipsy Kings se vrací do Prahy. Nejslavnější romská skupina zahraje své hity i nejnovější písně

Nikdo nedokázal na světě proslavit romskou hudbu tak, jako skupina Gipsy Kings. Legendární francouzská kapela existuje už od začátku osmdesátých let a od té doby prodala desítky miliónů svých nahrávek. Teď se s nejnovějšími skladbami, ale i největšími hity vrací do Česka. Ve středu večer zahrají Gipsy Kings v pražském Foru Karlín. Praha 8:07 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Nicolas Reyes z francouzské skupiny Gipsy Kings (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mezi největší hity legendárních Gipsy Kings patří například skladby Djobi Djoba, Volare nebo Baila Me. Skupina ve své hudbě kombinuje španělské flamenco s latinskoamerickou rumbou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Gipsy Kings opět zahrají v Praze. Nejslavnější romská skupina světa zahraje své hity i nejnovější písně. Téma pro Ondřeje Bambase

Španělské rytmy nevévodí písním jihofrancouzských hudebníků náhodou.

„Má to kořeny už u jejich otců a možná i dědů, když v době španělské občanské války prchla spousta Španělů a především řada romských obyvatel do jižní Francie. A dodnes v jižní Francii je,“ popisuje hudební dramaturg Českého rozhlasu Vltava Aleš Opekar.

Muzikanti začínali jako pouliční umělci, hráli ale také na svatbách. Zásadní zlom v jejich kariéře přišel ve druhé polovině osmdesátých let.

„Od roku 1987, kdy vyšla jejich deska, která se jmenoval stejně jako kapela Gipsy Kings, se stali v Americe a všude na světě nesmírně slavní. Postupem doby se jejich hudba dostávala i do různých filmů nebo reklam,“ popisuje Opekar.

Skupina se do Prahy vrací po osmi letech, tektokrát vystoupí v pražském Foru Karlín pod označením he Original Gypsies of Camargue.