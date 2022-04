Duo Silk Sonic má cenu Grammy za píseň roku i za nejlepší nahrávku, objevem je Olivia Rodrigová

Debutovou desku vydala Olivia Rodrigová před rokem a okamžitě se s ní dostala na první příčky světových hitparád. Stala se tak jednou z dalších nejmladších držitelek zlatého gramofonu.

Písní roku byla vyhlášena skladba Leave the Door Open skupiny Silk Sonic. Toto duo složené ze zpěváků Bruna Marse a Andersona.Paaka získalo také ocenění za nahrávku roku.

Tato cena staví Marse do historické společnosti. Jen on a Paul Simon si ji dosud jako jediní dokázali odnést třikrát, poznamenala agentura AP.

Album roku podle akademie nahrál pětatřicetiletý afro-americký pianista Jon Batiste, který album We Are koncipoval jako poctu svému rodnému městu New Orleans. V kategorii bojoval proti hvězdám jako Lady Gaga, Billie Eilish, Justin Bieber nebo Taylor Swift.

Tři sošky má i kapela Foo Figters. Američtí rockeři zvítězili v kategoriích nejlepší rockové vystoupení, rocková píseň a rockové album. Foo Fighters tak Grammy získali týden poté, co zemřel jejich bubeník Taylor Hawkins.

Během předávání Grammy zaznělo prostřednictvím videa poselství ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Válka, co je hudbě vzdálenější než právě válka. Naši hudebníci oblékli místo smokingu neprůstřelné vesty a v nemocnicích zpívají a hrají našim zraněným. Prosím, podpořte nás jakýmkoli způsobem, hlavně ale nebuďte zticha.“

Show se letos musela obejít bez Rappera Kanyeho Westa, pořadatelé ho z programu vyškrtli kvůli obavám z jeho chování. Kanaďan The Weekend pak ceny nadále bojkotuje.