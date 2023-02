Je nejlepší skladbou roku song od Harryho Stylese, Adele nebo Taylor Swift? Večer patří cenám Grammy

NOMINACE V HLAVNÍCH KATEGORIÍCH

Nahrávka roku

Don't Shut Me Down - ABBA

Easy On Me - Adele

BREAK MY SOUL - Beyoncé

Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige

You And Me On The Rock - Brandi Carlile Featuring Lucius

Woman - Doja Cat

Bad Habit - Steve Lacy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

About Damn Time - Lizzo

As It Was - Harry Styles

Album

Voyage - ABBA

30 - Adele

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

RENAISSANCE - Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige

In These Silent Days - Brandi Carlile

Music Of The Spheres - Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Special - Lizzo

Harry's House - Harry Styles

Píseň roku

abcdefu - GAYLE

About Damn Time - Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) - Taylor Swift

As It Was - Harry Styles

Bad Habit - Steve Lacy

BREAK MY SOUL - Beyoncé

Easy On Me - Adele

GOD DID - DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Just Like That - Bonnie Raitt