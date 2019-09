Čína zrušila turné souboru Guarneri Trio Prague. Jde o další celek z Prahy, který do Asie neodcestuje

Čína zamítla domluvené turné českému hudebnímu souboru Guarneri Trio Prague, informovala ve středu Česká televize. Čínské straně podle ní vadilo slovo Praha v názvu souboru. Důvodem může být dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o změně takzvané sesterské smlouvy. Z ní chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu. Praha 23:54 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib | Foto: Jessica Lutišanová | Zdroj: Český rozhlas

Čínské úřady už dříve odložily turné orchestru PKF - Prague Philharmonia, Pražákova kvarteta a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Zamítnutí čínského turné potvrdil klavírista souboru Guarneri Trio Prague Ivan Klánský, který je zároveň děkanem Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění (HAMU). „Dozvěděli jsme se to z mailové korespondence s naším agentem, který nám to turné připravoval. Napsal nám, že jak jistě víme, je v Číně problém se jménem Praha, a že tudíž nám to turné bylo zamítnuto,“ řekl Klánský České televizi.

Soubor Guarneri Trio Prague vznikl v roce 1986. Trio tvoří houslista Čeněk Pavlík, violoncellista Marek Jerie a klavírista Ivan Klánský.

Kvůli zákazu čínských úřadů na turné do Číny nepojede ani přední český smyčcový soubor Pražákovo kvarteto. Přestože má soubor podepsanou smlouvu a v zemi už vystupoval, plánované koncerty čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady. Člen kvarteta Josef Klusoň si to vysvětluje tím, že čínským komunistům vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a k Tibetu.

Do Číny, kde měl vystupovat během letošního října, neodjede ani Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Čínská strana nedala české agentuře, která měla celou akci organizovat, příslušná povolení.

Odloženo na neurčito bylo z čínské strany turné PKF - Prague Philharmonia. Podle vedení souboru je důvodem prohlášení pražského primátora Hřiba o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.