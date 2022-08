Nelitovala jsem toho, řekla Zagorová v posledním rozhovoru na Radiožurnálu o podpisu Několika vět

V lednu 2017 odvysílala Česká televize novou řadu dokumentárního cyklu GEN Fera Feniče. První díl natočil sám autor projektu se zpěvačkou Hanou Zagorovou. „Hrozně mě potěšilo, že si mě vybral. Jeho pohled je velmi lidský a v některých okamžicích jsem byla sama dojatá,“ svěřila v den premiéry na Radiožurnálu Patricii Strouhalové. Poslechněte si rozhovor a zavzpomínejte na oblíbenou zpěvačku spolu s Radiožurnálem. Praha 13:44 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Zagorová v roce 2019 | Zdroj: Profimedia

GEN je zkratkou pro Galerii Elity Národa. Kdo je podle Hany Zagorové elitou? „Asi člověk, který je schopen zanechat nějaký otisk svého života, ale jinak bych elitu neřešila,“ usmívala se s tím, že i ona sama by chtěla ještě dokázat hodně věcí.

Snad kvůli tomu, že se coby pracovitý člověk stále těšila na nové nápady. „Nejsem ten typ, který by si řekl, že má odpracováno a díval se doma na televizi,“ poznamenala.

Zavzpomínala také, jak za totality podepsala po představení Divadla Sklep petici Několik vět. Pak ale přišel zákaz.

„Bylo to velice nepříjemné včetně výslechů a lidí, které za mnou posílali, aby mě přesvědčili, abych to odvolala,“ vzpomínala. „Ale svého rozhodnutí jsem neměla důvod litovat, neudělala jsem nic, co by bylo proti mému přesvědčení.“

Jak vzniká legenda

Dnešní mladí umělci to podle Hany Zagorové mají mnohem těžší než její generace. Její tehdejší hity z 60. a 70. let ale přitom pořád zabírají. „Je to trochu módou. A taky to byly písně, které se v rádiích hodně hrály, protože byla absence západní hudby. Lidé si je zpívali a asi učili svoje děti a ty zase svoje děti,“ zamýšlela se.

Přesto ji nikdy nepřestalo překvapovat, když se při jejím koncertu k pódiu nahrnuli mladí lidé, podávali jí ruce, zpívali písničky a uměli i texty. „Hrozně si toho vážím,“ zdůraznila zpěvačka, která ke svým fanouškům chovala velikou úctu.

Jak ji změnila její celoživotní nemoc? Jak těžké pro ni bylo psát texty k písním? A jak se vyrovnávala s tím, že zůstala bezdětná? Poslechněte si celý rozhovor, který jsme v premiéře vysílali 15. ledna 2017.