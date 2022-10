Za svou kariéru vydala přes 900 písní a dostala 9 Slavíků. Zagorová obdržela ocenění in memoriam

Prezident Miloš Zeman udělil in memoriam státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně letos zesnulé zpěvačce Haně Zagorové, převzal ho hudební producent a skladatel Karel Vágner. Rodačka z ostravských Petřkovic za svoji více než 55 let dlouhou kariéru nahrála 22 sólových studiových desek. Ještě než se odstěhovala do Prahy, tak studovala herectví na Janáčkově akademie múzických umění v Brně.

