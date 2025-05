Hity Tabáček a Víno s novým zvukem. Chinaski spojili ve Foru Karlín síly s rozhlasovými symfoniky

„K tanci a poslechu vám hraje Československý vokálně-instrumentální soubor vystupující pod uměleckým názvem Chinaski a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery,“ vtipkoval hned v úvodu koncertu frontman Michal Malátný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chinaski spojili ve Foru Karlín síly s rozhlasovými symfoniky. Na místě natáčel Jiří Štefl

Na koncertu zazněly známé hity jako Tabáček, Vakuum nebo Punčocháče. Mnohé z nich dostaly zcela nové aranže. Jejich autorem je klávesista Chinaski Honza Steinsdörfer.

„Třeba 1970 má úplně nový zvuk. Michal jednou po sklence vína řekl, že bychom ten song mohli zahrát jako reggae. Tabáček vyzněl jako hezká stará filmová písnička z Hollywoodu. A do Vína jsme přidali trochu moravského folkloru,“ přibližuje Steinsdörfer.

Chinaski za sebou mají netradiční koncert. V pražském Foru Karlín vystoupili společně se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu | Foto: Michal Fanta | Zdroj: Český rozhlas

Vystoupení překvapilo jak posluchače Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tak i ty, kteří přišli hlavně na Chinaski. Ostatně často se stávalo, že bylo slyšet víc zpívající fanoušky než samotného Malátného. A na pódiu se s ním objevili i hosté Jitka Čvančarová nebo Ondřej Ruml.

„Koncert se mi líbil, mám Chinaski hodně rád. Jsem moc rád, že jsem je tady dneska slyšel v jiném hávu. Je zajímavé slyšet písničky, které znám, úplně jinak,“ popsal jeden z fanoušků kapely na koncertu.

Chinaski jinak, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. pic.twitter.com/9sJT316Sb8 — Anna Jadrná (@jadrnaa) May 20, 2025

Chinaski a SOČR společně vystoupili pouze jednou, záznam ale brzy vyjde na vinylech a v létě ho odvysílá Radiožurnál.

Není to poprvé, co Symfonický orchestr Českého rozhlasu spojil síly s jiným interpretem. V minulosti si zahrál s Anetou Langerovou, Radůzou nebo skupinou Tata Bojs. A podle hudebního dramaturga Radiožurnálu a moderátora Petra Krále by další podobné crossoverové koncerty měly následovat.