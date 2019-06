Oslava 30 let od pádu komunismu. Na festivalu Metronom zazní Hlas svobody, vystoupí Filipová i Nová

Metronome Festival oslaví 30 let od sametové revoluce koncertem Hlas svobody. Na jednom pódiu se 22. června večer setkají zpěvačky jako Lenka Filipová, Žofie Dařbujánová z kapely Mydy Rabycad nebo Lenka Nová. Co je pro posledně jmenovanou zpěvačku Hlas svobody? „První, co mě napadne, tak je to hlas Svobodné Evropy, rádio nebo informace z nedemokratické, totalitní země, které díky jednomu odvážnému kanálu vyvěrají do svobodného světa,“ uvažuje. Praha 16:55 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Publikum na sobotní Radio Wave New Stage na festivalu Metronome v roce 2018 | Foto: Jiří Šeda

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co mají společného Lenka Filipová, Monika Načeva nebo Tereza Černochová? Všechny se na pražském Metronome Festivalu stanou Hlasem svobody

Hlas svobody navazuje na dosavadní tradici koncertů českých kapel, které si pro Metronome Festival připravovaly speciální vystoupení. „Letos jsem si říkala, že zkusíme vymyslet něco jiného, uvědomila jsem si, že takovéto koncerty jsou obsazené z převážné většiny buď kapelami, nebo zpěváky,“ říká dramaturgyně festivalu Bára Šubrtová.

A to ji dovedlo k tomu udělat koncert, který bude vzdávat hold zpěvačkám. Souběžně druhou myšlenkou bylo, že díky svobodě tyto dámy mohou dělat to, co dělají.

Oslava kulatého výročí

Tu mladší generaci zastupuje třeba Žofie Dařbujánová alias Žofie Dares. „Pro mě Hlas svobody je hlas, který je slyšet, má sílu a zároveň nese plnou zodpovědnost za to, co říká,“ míní s tím, že svobodu by si lidé měli více hlídat.

Kulaté výročí sametové revoluce vnímá jako významné i Kaia Brown, zpěvačka kapely N.O.H.A., a to přesto, že se narodila v Brooklynu. Na 17. listopadu je vždy dojatá. „Mohu tady žít, mám tady českou rodinu, dceru… Před 30 lety by to nebylo možné,“ popisuje.

V jejím podání zazní na koncertu Hlas svobody skladba kapely N.O.H.A. Pressure, ke které Kaia napsala text. Má podle ní připomínat, že o svobodu musíme neustále bojovat proti různým tlakům.

„Chceme, aby koncert byl zároveň i svěží, takže tam jsou nové věci i od Žofky nebo od Kaii,“ říká Bára Šubrtová. Vedle kapel N.O.H.A. a Mydy Rabycad Metronomu zazní i blahopřání. Lenka Nová vzdá holt Hlasu svobody i Haně Hegerové písní Všechno nejlepší.