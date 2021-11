Hudební publicista: Žbirka byl gentleman, na jehož písních vyrostla celá generace muzikantů

Zemřel zpěvák Miro Žbirka. Během své kariéry se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem. Mezi jeho neznámější písně patří Atlantída, V slepých uličkách nebo 22 dní. Nejen tyto vrcholy Žbirkovy hudební kariéry před pěti lety popsal v knize šéfredaktor časopisu Headliner Honza Vedral. Podle něj byl jedním z nejdůležitějších hudebníků české i slovenské scény. „Dokázal zůstat velmi relevantní až vlastně do poslední chvíle,“ řekl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 22:23 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miro Žbirka | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas Dvojka

Jaký byl Meky zblízka?

Fantastický. Možná působil nenápadně, ale byl to fantastický muzikant, který měl opravdovou vášeň pro hudbu a neuvěřitelný přehled o tom, co se v hudbě děje. Teď přemýšlím o tom, že dokázal zůstat velmi relevantní až do poslední chvíle. To se o moc muzikantech říct nedá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Celý rozhovor s autorem knihy Miro Žbirka zblízka Honzou Vedralem

Jaká byla spolupráce s Mekym Žbirkou na té knize? Na co vzpomínáte, co se vám vybaví jako první?

Vybaví se mi, jak jsme se vlastně shledávali. Potkávali jsme se v hotelu Alcron a tam jsme dlouze hovořili na základě jeho alb. Když jsme připravovali tu knihu, tak pro něj bylo důležité, aby byla o muzice. Začíná symbolicky nějakým prvním rekordem, který kdy zahrál.

A opravdu ho hudba provázela od velice útlého mládí, kdy poslouchal své starší bratry, jak mlátí do kytary, a poslouchal první kapely v éře The Beatles, tedy všechno, co přicházelo. Hudba se měnila a on to nasával. Ta hudba ho provázela celým životem a byla pro něj, myslím si, opravdu nejdůležitější.

Šéfredaktor časopisu Headliner Honza Vedral | Zdroj: Profimedia

Gentleman hudební scény

Jak vlastně podle vás ovlivnil československou hudební scénu? Protože se dá určitě srovnávat třeba s ikonou, jakou byl Karel Gott.

Myslím si, že Meky Žbirka byl rozhodně gentleman česko-slovenské hudební scény a jeho největší přínos od začátku kariéry je nějaká konzistentní kvalita. I v době komunismu, normalizace, kdy se stal Zlatým slavíkem, neusnul a nenechal se v tom zakonzervovat.

Třeba odmítal hrát cizí písničky - hrál jen svoje, které sám skládal. Měl v sobě nasáté a naposlouchané zahraniční vzory, tedy tu hudbu, která zněla z rádií a televizí za železnou oponou. A dokázal ji přenést a adaptovat - ne v podobě coververzí, ale v podobě vlastních písní - do Československa.

Zemřel Miro Žbirka. Autor hitů Biely kvet či 22 dní natáčel i v legendárním studiu Abbey Road Číst článek

Bylo to ohromně důležité, protože na jeho písničkách vyrostla celá generace muzikantů, kteří tvořili třeba potom už ve svobodné zemi v 90. letech a dále a kteří k němu vzhlížejí jako ke svému vzoru.

A jakou píseň od něj máte nejraději vy?

Přemýšlím. Když to zpracovávám i novinářsky a píšu o tom, tak tady mám puštěnou písničku All My Days z alba, které natočil v Abbey Road. K této situaci se tak nějak hodí. Je to nádherná píseň s textem Petea Browna.

To je další věc. Vášeň pro hudbu se projevila i v tom, že opravdu své poslední nahrávky a desky natočil ve studiích Abbey Road s legendami hudební scény. A to se opravdu nikomu z česko-slovenského popu nepodařilo. Není to věc, která je samozřejmá a jednoduchá. Je vidět, že i oni tu její sílu slyšeli, přestože byla slovensky, i když tady ta písnička byla zrovna anglicky, ale je to tam.