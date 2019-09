Spíš texty vyprávím, za pěvce jsem se nikdy nepovažoval, vysvětluje Mišík

Zpěvák Vladimír Mišík chystá ve svých 72 letech vydání nové desky. Přestože se omezil na přibližně pět koncertů do měsíce, vystupování před publikem k životu prý stále potřebuje. Kde hledá inspiraci k tvorbě písní a texty, které zhudebňuje? A jak si v hudbě rozumí se synem Adamem Mišíkem? Na to se ptala Lucie Výborná. Host Lucie Výborné Praha 8:35 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nové album Vladimíra Mišíka se jmenuje Jednou tě potkám. Kromě toho, že pár textů napsal sám, tak použil třeba i básně Václava Hraběte a Františka Gellnera.

Vladimír Mišík o nové desce i lelkování. V písních chci vyprávět příběhy. O konci v muzikantství neuvažuju

Ve svých písních chce Mišík sdělovat hlavně příběhy: „I když je to poezie, tak je to příběh… Tohle mě baví. Když sedím na jevišti, ty příběhy tak polozpívám, polovyprávím.“ Novou desku prý Mišík může prezentovat zcela jako svou osobní výpověď.

„Spíš ty texty vyprávím, nikdy jsem se za pěvce ani nepovažoval,“ popisuje Vladimír Mišík svůj přístup k vystupování.

Přesto ale chodil i na hodiny zpěvu, kde se učil třeba správně dýchat. Díky tomu si dokáže poradit s bránicí při zpívání. „Že bych uvažoval o úplném konci u muzikantství, to se mi nechce,“ dodává hudebník.

„Když se odvede dobrá práce a koncert jde dobře, tak oni nám plácají, a to je skvělé… Člověk je pak lehce euforický, hned po práci vlastně dostane odměnu,“ popisuje Vladimír Mišík radost z koncertování.

Občas jenom lelkuju

A jak si v hudbě rozumí se synem Adamem, který také zpívá a vystupuje? „Měl jsem období, kdy jsem rád vařil a k tomu si pouštěl jazz. On byl nucený to poslouchat, ale jeho to bavilo… Pak se holt dal na pop music,“ vypráví a dodává, že když se ho syn ptá, co na to říká, neumí to ohodnotit. „Neumím mu poradit, protože tomu nerozumím, co on produkuje,“ směje se Mišík.

Kromě nového alba brzo vyjde doplněné vydání knihy Byl jsem dobrej, tedy rozhovory s hudebním publicistou Ondřejem Bezrem. „Nijak se do ničeho nehrnu,“ upřesňuje muzikant. Chce být spíš v klidu a setkávat se s přáteli nebo lelkovat. „Občas jenom tak jsem,“ dodává.

Na novém albu se objevuje píseň Jednou s textem básníka Václava Hraběte, kde přichází jakési smíření se životem a se smrtí. Text prý objevil Petr Ostrouchov, který celou desku také produkoval. Videoklip k písni má premiéru 3. září v prostoru Jazz Dock.