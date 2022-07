Šestnáctiletý Čech vyhrál Eurovizní soutěž mladých hudebníků. Matejča ohromil svět hrou na housle

V šestnácti letech udělat po celém světě dobré jméno České republice – to se nepodaří jen tak někomu. Daniel Matejča ale ohromil miliony televizních diváků, když o víkendu vyhrál eurovizní soutěž mladých hudebníků. S mladým houslistou mluvil Český rozhlas hned po návratu do Česka. Praha 20:54 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Matejča (vpravo) a klavírista Ivo Kahánek v roce 2021 | Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

„Je to krásné. Ten moment, když jsem slyšel svoje jméno, byl snad nejkrásnější moment v celém mém životě,“ popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas své dojmy liberecký rodák Daniel Matejča hned po návratu do Česka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Šestnáctiletý Čech vyhrál Eurovizní soutěž mladých hudebníků

„Když na mě dneska vyběhne nějaký odkaz na internetu, tak je tam napsáno, že jsme vyhráli. Ne, že jsem vyhrál já, ale že ‚jsme‘ vyhráli. A to je pro mě obrovská pocta, že jsem mohl České republice takto udělat radost,“ říká.

V souboji s dalšími osmi hudebníky z celé Evropy porotce ohromil Šostakovičovým Prvním koncertem pro housle.

„Já jsem o této soutěži slýchal už dlouho. Je to krásný koncept, protože je to taková typická klasická soutěž. Ten koncept je krásný v tom, že se soutěž vysílá v televizi, tudíž má obrovský rozsah. Tím pádem máme my jako účastníci šanci divákovi ukázat něco z té ‚druhé‘ hudební strany, z toho klasického světa,“ vysvětluje.

Je mistr kytarových sól i astrofyzik. Spoluzakladatel skupiny Queen Brian May slaví 75. narozeniny Číst článek

Daniel Matejča je ve svých šestnácti letech považován za jednoho z nejvýraznějších mladých houslových talentů. Souběžně studuje liberecké Gymnázium F. X. Šaldy a Akademii múzických umění v Praze. Po vítězství v mezinárodní hudební soutěži se už připravuje na další koncerty.

„Momentálně připravujeme Čajkovského na koncert 13. září v Rudolfinu v Dvořákově Praze,“ zve na hudební přehlídku.

Eurovizní soutěž mladých hudebníků se letos konala podvacáté. Česko se jí zúčastnilo posedmé. V předchozích letech mladí talenti reprezentovali Česko třeba ve hře na piano, violoncello nebo klarinet.