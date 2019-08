Vystřídal několik kytar a získal si každou fanynku. Zpěvák Hozier poprvé vystoupil v Česku

„Dokáže mě zaujmout svojí vizáží, jeho výška a dlouhé vlasy až po ramena jsou jeho hlavní poznávací znamení. Těším se každou písničku, kterou zazpívá,“ řekla pro Radiožurnál fanynka Barbora z Olomouce, která stála hned v první řadě.

Možná by se mohlo zdát, že Hozier je zpěvákem jedné písně. Není to ale pravda. Irský muzikant okouzlil nejen písněmi z jeho debutového alba z roku 2014, ale i novinkami z desky 'Wasteland, Baby!' která vyšla letos. Je ale pravda, že hit Take Me To Church je přeci jen nejoblíbenější. Dokazuje to i snad každý fanoušek, který si ji v závěru koncertu zazpíval.

Zpěvák Hozier Andrew Hozier-Byrne je irský hudebník. Debutoval v roce 2013 singlem Take Me To Church, který se ihned dostal na přední příčky světových hitparád. Od té doby vydal dvě studiová alba. Hned to první, které se jmenuje Hozier, získalo šestkrát platinové ocenění.

Jedná se o potemnělou píseň, za kterou byl nominovaný i na cenu Grammy. Hozier ji napsal jako protest proti katolické církvi v Irsku. Černobílý videoklip pak odsuzuje homofóbní násilí v Rusku.

Během devadesáti minového vystoupení Hozier vystřídal několik kytar. I přes velmi zadýchaný prostor karlínského Fora, dělali na podiu obrovskou show také doprovodní hudebníci - většina z nich byly ženy, které se představili jako multiinstrumentalistky, ale i jako výborné tanečnice.

V Česku dnes poprvé vystoupil irský zpěvák @Hozier. 90 minutová show nabídla písně z nového alba, ale i první singl Take Me To Church z roku 2013. Fotky a článek brzy na @iROZHLAScz. pic.twitter.com/wMeZVMch4n — Jirka Stefl (@jirkastefl) August 27, 2019

Od začátku až do konce si Hozier Fanoušky získal. Bylo to i tím, že jeho show byla především jen o hudbě a nepotřeboval tak žádné ohňové a zbytečné laserové efekty.

Píseň se zpěvačkou Mavis Staples Nina Cried Power se dostala i na seznam oblíbených skladeb roku 2018 bývalého prezidenta USA Baracka Obamy. A brzy by se v jeho playlistu mohla objevit další píseň. Podle zahraničních médií Hozier začal pracovat na nové desce.

Předskokanem Hoziera byl skotský písničkář David Keenan, kterého objevil taxikář, když mu v roce 2015 řekl, aby mu něco zahrál. Taxikář pak sdílel nahrávku na sociálních sítích. Zaujal i zpěváka Glena Hansarda, který o něm prohlásil, že patří k nejlepším písničkářům.