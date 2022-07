Eminem byl výzva. Pro neslyšící se dá interpretovat i klasická hudba, říká Gallegová

Vystupuje po boku nejpopulárnějších hudebníků a nemusí přitom zazpívat a zahrát ani tón. Amber Galloway Gallegová zprostředkovává koncerty pro neslyšící pomocí znakové řeči, ta ale v jejím podání vypadá jako samostatné umělecké číslo. Temperamentní gestikulací, přehnanou mimikou a teatrálními pohyby už zaujala například Rolling Stones, Adele, The Cure nebo i pořadatele festivalu Colours of Ostrava, kde letos také přednášela na fóru Meltingpot. Video Praha 16:48 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Interpretovat se dá jakákoliv skladba,“ říká Amber Galloway Galegová (ilustrační foto) | Foto: Katherine Vašíčková

Ve znakové řeči existuje jeden konkrétní znak, který znamená hudba. Použila jste ho vůbec někdy?

Samozřejmě, že jsem v běžném hovoru ten znak párkrát použila. Záleží, jestli zrovna tlumočím, nebo dělám hudební interpretaci. K té mě dovedlo právě to, že jsem na jednom městském shromáždění, kde hrála hudba, viděla, jak někdo tlumočil hudbu právě jen pomocí tohoto znaku.

Tam jsem si uvědomila, že to jedno gesto je na celý svět muziky nedostatečné a začala jsem se věnovat interpretaci, při které si s tímhle gestem nevystačím, protože nedokáže přenést tóny, rytmy, emoce a pocity atd.

Právě v tom vidím tu její největší hodnotu. Že hlas každého nástroje se dá díky ní přesně vizualizovat. A když to člověk při interpretaci nebo tlumočení ignoruje, sebere neslyšícím možnost zážitku, který s sebou hudba přináší.

Je tedy možné, že si hudbu může člověk užít třeba i víc, když jí vnímá skrz znakový jazyk? Protože podle toho, co říkáte, může líp vnímat jednotlivé nástroje a skladbu chápat komplexněji.

Je to možné. Nemůžu určitě mluvit za všechny. Ale každá skladba může být interpretovaná a každý se díky tomu může přiblížit svému oblíbenému umělci a propojit se s jeho emocemi. A samozřejmě taky nemusí, když mu to zkrátka nevyhovuje. Je to hodně individuální. Nedokážu říct, jestli je jedno lepší než druhé. Obojí by mělo být pro člověka zážitkem.

Dá se opravdu interpretovat jakákoliv skladba? Nesetkala jste se s nějakou písní nebo nějakým umělcem, který prostě přeložit do znakového jazyka nejde? Mě osobně by napadl Rap God od Eminema, ale i to jsem viděl, že jste zvládla.

Ano, opravdu se dá interpretovat úplně všechno. Eminemův Rap God mi dal hodně zabrat, to je pravda. Ale já to vždycky beru jako výzvu, takže ani těmto extrémně rychlým a dynamickým skladbám se nevyhýbám.

Klasická hudba

A co třeba klasická hudba nebo jakákoliv jiná ryze instrumentální muzika?

Jsem ráda, že zmiňujete tento konkrétní příklad, právě klasické hudbě se teď hodně věnuji na svých přednáškách. Snažím se lidem ukázat, že právě i ryze instrumentální hudba jde velmi dobře interpretovat. Neslyšící si zaslouží mít přístup ke klasice, který jim doteď nebyl moc umožňován. Postup je podobný jako u rockových nebo popových písní. Jen prostě nepřijde ta textová část.

Jak dlouho vám trvá nastudovat jednu píseň? Protože nestačí znát jen text, jak říkáte, ale důkladně nastudovanou musíte mít také tu hudební složku - nástroj po nástroji.

Každý tlumočník nebo interpret to má jinak. Mně příprava jedné písně ze začátku trvala třeba i celý den nebo velkou část dne. Teď stejně náročné skladby zvládnu za několik hodin. Průměrná skladba jich zabere asi osm. Ale třeba právě Eminemův Rap God byl samozřejmě výrazně těžší.

Jak říkáte, tak při interpretaci hudby pracujete s rytmy, charakterem nástroje atd. Zohlednit jde spousta faktorů. Dají se nějak interpretovat třeba i kytarové efekty nebo různé charaktery syntezátorů?

Ano, už nějakou dobu to na koncertech dělám. Třeba reverb nebo delay (pozn. ozvěnové efekty) se dají poměrně dobře napodobit. Ta vizuální reprezentace, kterou ASL (American Sign Language) nabízí, je poměrně velká. A vy si jí navíc můžete ještě posunout o něco dál, aby to víc vyniklo.

Hymny jsou specifické

Jak je to třeba s hymnami? Překládáte je vždycky stejně nebo se to dá nějak rozlišit podle toho, který interpret je zpívá?

Dá se to rozlišit. Když bych se soustředila jen na textovou část, ukázala bych neslyšícímu publiku jen kostru té písně. A nikdo by vlastně nemohl pochopit, proč hymnu vůbec zpívají různí lidé a není na to určený jen jeden konkrétní umělec. Takže hymna v podání Whitney Houston bude vypadat výrazně jinak, než když jí zpívá třeba Barbra Streisand nebo Lizzo.

Takže toho daného zpěváka nebo zpěvačku musíte minimálně jednou před vystoupením vidět a slyšet, abyste věděla, jaký to má charakter?

U státní hymny se Vám moc často nestane, že neznáte melodii, rytmus, nástrojové obsazení nebo text. Takže s tím si při interpretaci nemusíte dělat starosti. Jediné, na co se musí člověk rychle adaptovat, je způsob projevu toho daného umělce.

Ale na rozdíl od velkých koncertů se u hymen většinou s hudebníky nepotkáváme na zkoušky, takže musíme často překládat z místa. Vidět a slyšet jejich verzi dopředu je samozřejmě výhodou, ale moc se to nestává.

Během své kariéry jste už překládala pro stovky světových hvězd - Red Hot Chilli Pappers, Wize Khalifu, Rolling Stones, Adele nebo The Cure. Je ale nějaký interpret, který na tom seznamu ještě chybí a přála byste si s ním vystoupit?

To je těžké, nad tím jsem se vlastně nikdy nezamýšlela. Za pár měsíců bych měla dělat hudební interpretaci pro Alanis Morissette. Na to se vážně hodně těším, po této spolupráci jsem dlouho toužila. A asi ještě s Katy Perry bych jednou moc ráda vystoupila.

V jednom rozhovoru jste vyprávěla, že ke studiu znakové řeči vás přivedla v šestnácti letech autonehoda, po které jste v nemocnici ležela na pokoji s neslyšící slečnou. Sama jste říkala, že celá tato situace byla výsledkem poměrně náročné a divoké životní cesty, kterou jste procházela. Když to teď vnímáte s odstupem, dokážete odhadnout, jak by vypadal váš život, kdyby se toto nestalo? Co byste dělala? Jaký byste byla člověk?

Asi bych se věnovala fyzioterapii. Tu mám i vystudovanou, je to moje původní profese. A myslím, že i tam bych interpretaci mohla někdy využívat. Moc si život bez toho nedokážu představit. Doufám, že by mě život do tohoto bodu dovedl i jinou cestou.

Co dnes říkáte lidem, kteří tvrdí, že neslyšící nemůžou hudbu vnímat?

Nikdo nemá šanci vědět, co člověk může a nemůže vnímat, když není přímo v jeho těle. Aby někdo mohl tvrdit něco tak odvážného, musel by být součástí toho neslyšícího člověka a dokonale znát celou jeho životní cestu. A to nikdo nedokáže.