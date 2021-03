Ceny Anděl zveřejnily seznam letošních nominací. Favoritem je tentokrát Lenka Dusilová

Průkopníci elektronické hudby Daft Punk po 28 letech končí. Skupina konec oznámila klipem Epilogue

Skupinu Daft Punk zformovali Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem-Christo. Proslavili se mimo jiné díky hitům One More Time či Get Lucky, kde hostovali hudebníci Pharrell Williams a Nile Rodgers.