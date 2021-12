Bárta nejen zpívající. Muzikant natočil podcastovou sérii, s rozhlasovým big bandem představí desku

Dan Bárta nikoli zpívající, ale píšící a čtoucí. Tak se představil v podcastu Nevinnosti světa. V pěti půlhodinových vyprávění bude od 9. prosince na Českém rozhlasu Vltava mluvit o cestování, focení vážek, o světě a o tom, co v něm viděl a cítil třeba na Borneu, v Nikaragui nebo na Srí Lance. Skoro o týden později, 14. prosince, Bárta společně s rozhlasovým big bandem představí na na koncertu novou desku I Killed This Song At Karaoke Last Night. Audio Praha 18:33 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Dan Bárta | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Už podruhé se Dan Bárta na Českém rozhlasu Vltava představí se svými podcasty, tentokrát pro něj ale bylo psaní o něco větší výzvou. Ne snad z nedostatku invence, spíš z nedostatku času.

Covidová horská dráha se na chvíli ocitla v klidnějších pasážích jízdy, a tak se rozjely i koncerty. To způsobilo nedostatek času a pozornosti na psaní. Nakonec si ale vyprávění našlo cestu ven.

Konkrétně se Dan Bárta podělil o zážitky z Bornea, Nikaraguy, Mexika, Peru a ze Srí Lanky. Všude tam se pohyboval mezi roky 1997 a 2010, tedy v době, kdy se svět teprve posouval z analogového věku do toho digitálního. I tentokrát tím pádem zachycuje prostředí a situace s atmosférou, kterou dnes dost možná nenajdeme ani na oněch místech samotných.

„V první řadě jsem chtěl zpopularizovat cestování, ukázat ho jako jeden ze způsobů, jak se dozvědět něco o světě, jak se v něm aspoň trošku zorientovat, jak se zbavit některých hloupých předsudků, které člověku překážejí ve výhledu,“ popsal Bárta pro Český rozhlas Vltava.

„Uvědomil jsem si u toho, jak důležité to bylo pro mě. A aniž bych to tak plánoval, když to tak po sobě čtu, zdá se mi, že se v posledku posluchač dozví i něco o mně,“ dodal.

Koncert na Vinohradské 12

Koncertovat ale Bárta nepřestal. Už 14. prosince představí společně s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma novou desku I Killed This Song At Karaoke Last Night.

V rozhlasovém sále s označením jedna na Vinohradské ulici zazní všech osm skladeb z alba. Mimo jiné třeba úpravy písniček indie-rockových The Killers, švédsko-japonské skupiny Little Dragon, Roda Stewarta, ale i anglofonní verze Pramínku vlasů Jiřího Suchého.

Mimo to Český rozhlas Vltava vysílá koncert živě nejen na rádiových vlnách, ale také na svém facebookovém účtu. Začátek je ve 20.00.