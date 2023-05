Zpěvák Sheeran vyhrál další soud kvůli plagiátorství. Soud rozhodl, že nevykradl píseň z roku 1973

Britský písničkář Ed Sheeran vyhrál další soudní spor kvůli plagiátorství. Newyorská porota se shodla na tom, že jeho hit Thinking Out Loud z roku 2014 není vykradený z písně Let’s Get It On z roku 1973 od amerického soulového zpěváka Marvina Gaye. New York 23:21 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dědicové Gayeova spoluautora tvrdili, že jim Sheeran, Warner Music Group a Sony Music Publishing dluží peníze za porušení autorských práv | Foto: David Dee Delgado | Zdroj: Reuters

Rozsudek byl vynesen po dvoutýdenním procesu, při kterém Sheeran v soudní síni vystoupil a rozzlobeně zdůrazňoval, že tento případ ohrožuje všechny hudebníky, kteří skládají vlastní hudbu.

Uvedl, že skladbu složil se svou kamarádkou Amy Wadgeovou a že jej inspirovali prarodiče a milostný vztah, který tehdy měl. Poznamenal také, že kvůli soudu nemohl na pohřeb své babičky v Irsku a že mu ten čas nikdo nevrátí.

Dědicové Gayeova spoluautora tvrdili, že jim Sheeran, Warner Music Group a Sony Music Publishing dluží peníze za porušení autorských práv. Sheeran prohlásil, že by se vzdal své hudební kariéry, pokud by jej porota shledala vinným.

‚Díky‘ porotě

„Jasně, že jsem s výsledkem tohoto procesu velmi spokojen. Zdá se, že nakonec přeci jen nebudu muset skončit se svou prací. Zároveň jsem ale neskutečně frustrovaný z toho, že neopodstatněná tvrzení, jako tato, nakonec mohou skončit u soudu,“ uvedl Sheeran v připraveném prohlášení. Směrem k porotě po vynesení rozsudku zašeptal „díky“.

Gaye byl podle hudebních kritiků z celého světa jedním z největších černošských zpěváků historie, kromě hitu Let’s Get It On se proslavil také díky coververzi písně I Heard It Through The Grapevine, kterou mezi rockery proslavila skupina Creedence Clearwater Revival, či písni What's Going On ze stejnojmenného alba.

“I am not and will never allow myself to be a piggy bank for anyone to shake.”



Ed Sheeran speaks to reporters after a jury concluded that the singer's hit song “Thinking Out Loud” didn't copy key components of Marvin Gaye's classic tune “Let's Get It On.” https://t.co/KRLnZo9LSZ pic.twitter.com/8OFsHchy9R — The Associated Press (@AP) May 4, 2023

Jeho život však skončil předčasně v roce 1984, když ho zastřelil po hádce jeho vlastní otec.

Loni Sheeran vyhrál soudní spor o plagiátorství týkající se jeho písně Shape of You z roku 2017. Sheeran čelil obvinění, že pro refrén svého hitu opsal některé části songu Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri alias Sami Switch a hudební producent Ross O'Donoghue.