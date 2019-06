Jan P. Muchow: Česká nátura je i taková, že si neumíme příliš vážit hrdinů a skoro ani poděkovat

Muzikant a filmový skladatel Jan Petr Muchow říká, že je mu v kapele příjemnější a sympatičtější role šedé eminence. „Někoho, kdo třeba stojí za basou a skoro není vidět,“ dodává. Se svou první oficiální kapelou Ecstasy of Saint Theresa prorazil v 90. letech do světa showbyznysu tak razantně, že záhy začal dostávat nabídky i od filmových režisérů. Málokdo ale ví, že původně začínal s nadějnou kariérou fotbalisty v dresu pražské Slávie. Osobnost Plus Praha 9:35 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan P. Muchow | Foto: Jana Přinosilová

„Vyrůstal jsem jako sportovec týmové hry, proto jsem naprosto spokojený i v roli skladatele hudby pro film,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus, jak si užívá rozdíl mezi hraním pro fanoušky a hraním pro režiséra.

Ecstasy of Saint Theresa byla dějinně nejúspěšnější českou kapelou v britské hitparádě. „V Anglii nám tenkrát řekli, že se jim to líbí a chtějí s námi podepsat smlouvu,“ vypráví s pobavením o nečekaném úspěchu Muchow a pokračuje: „Kdo je prý náš právník, ptali se. My na ně jen koukali, že se snad nerozvádíme, ani jeden z nás, tak na co právníka?“

Jaký byl pobyt v zahraničí? „Každý pobyt v cizině, ideálně dlouhodobý, vám dá odstup a nadhled. Navíc jsme si tam přičichli k tomu opravdovému showbyznysu. Přiletíte na letiště a tam už na vás čekají limuzíny. Najednou vám píší, že jste se doslali do hitparád ve Spojených státech a pošlou vám nemalé peníze,“ vysvětluje.

Emil Zátopek

Jeho nejaktuálnějším hudebním počinem je spolupráce s režisérem Davidem Ondříčkem na filmu Zátopek. „Je to pro mě srdeční záležitost. V české kinematografii mně chybějí heroické filmy. Česká nátura je i taková, že si neumíme příliš vážit hrdinů, neumíme vyjádřit poctu. Neumíme udržet nějaké tradice a skoro neumíme ani poděkovat. A protože jsem založením sportovec, napadlo mě, že máme přeci největšího olympionika, a tak jsem to Davidovi nabídl.“

Trvalo ovšem 12 let, než začalo natáčení. Bylo napsáno několik scénářů, žádný ale tvůrcům nevyhovoval. Až došlo ke spolupráci s režisérkou a scenáristkou Alicí Nellis.

„Scenáristé nepochopili, že vlastně chceme udělat Rockyho. Zátopek byl astmatik, sedmý z osmi dětí, bez talentu, a přitom dokázal něco, co už nikdo nemůže zopakovat. Aby v jednom týdnu získal tři zlaté medaile v rozdílných disciplínách,“ poznamenává Muchow.

