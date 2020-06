Singl Zvony předznamenal desátou desku skupiny Tata Bojs. Křest proběhne příští rok v březnu

„Jako první jsme chtěli pustit ven spíš hybnější tanečnější písničku, která může pro někoho znít možná trochu překvapivě, ale pořád máme pocit, že to jsou Tata Bojs,“ uvedl k výběru prvního singlu bubeník a zpěvák Milan Cais.

Hudební festival Metronome Prague se podruhé posouvá. Uskuteční se příští červen Číst článek

Podotkl, že při rozhodování, kterou píseň zveřejnit jako první, hrály roli i reakce fanoušků při loňském miniturné Křest & Test, kde skladba - společně s dalšími dvěma novými písněmi Minoritní a Velký třesk - poprvé zazněla naživo.

Kromě v některých ohledech netypického zvuku zaujmou Zvony i textem. Jeho autorem je baskytarista Marek Huňát alias Mardoša, kterého podle jeho slov vždy lákalo zkusit někdy při psaní použít klasický dadaistický postup.

„Když jsme tedy jeli na první soustředění k nové desce, skoupil jsem na pumpě všechny noviny. Po večerech jsme z nich vystřihovali různé titulky a lepili je na kartičky. Potom jsem je všechny nafotil, zvlášť i v některých kombinacích, po soustředění rozeslal klukům a nechal to spát. Později, když Milan psal text písničky Zvony, v této ‚nádobě‘ zalovil a použil, co se mu hodilo. Původní lístečky s novinovými výstřižky jsem použil teď na jaře, když jsem doma s rodinou dělal lyric video k písničce. Kruh se tím uzavřel,“ řekl Mardoša.

‚Jasná volba‘

Pražský křest nového alba se uskuteční v hale O2 Universum, kde Tata Bojs zahrají 31. března 2021 poprvé.

Zvláštní čas, vzpomíná Billy Bragg. Před 30 lety přivezl do Olomouce frontmana R.E.M., hráli tam zdarma Číst článek

„Po dvou Forech Karlín jsme si říkali, že by bylo fajn udělat v případě velkého halového koncertu krok zase někam trochu jinam. O2 Universum nás začalo zajímat od chvíle, kdy jsme věděli, že se tu hala tohoto typu dokončuje. Když jsem se tam byl poprvé podívat, řešení prostoru i jeho struktura, evokující takový malý stadionek, mě nadchly a v momentě, kdy jsme začali plánovat pražský křest, byla naše volba jasná,“ řekl Cais, pod jehož rukama už vznikají první skici scénografie šité na míru O2 Universu.

Skupina Tata Bojs v posledních letech vydávala svá starší alba Futuretro, Nanoalbum a Biorytmy na vinylu. Chystaná, zatím bezejmenná novinka je jejich desátou studiovou deskou.

„Jako velmi důležitá se začíná jevit číslovka deset, která nám přijde jako pomyslná červená přerušovaná nitka. Krom toho, že to bude naše desáté řadové album, to nyní vypadá, že bude mít deset písniček plus jedno outro. Album zároveň vyjde na konci druhé dekády a následné turné stavíme tak, aby mělo deset zastávek plus závěrečný koncert v O2 Universum, takže desítka tam přirozeně figuruje ve více úrovních,“ uvedl Cais.

Tata Bojs na konci 80. let začínali jako školáci z Hanspaulky. Během existence získali devětkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B. Hudební tvorba Tata Bojs je úzce propojená s dalšími uměleckými žánry: výtvarným, literárním, filmovým i s baletem.