Dílo, které vtahuje. Rok České hudby pokračuje, ve Washingtonu zazněly Dvořákovy Slovanské tance

Česká hudba přitahuje americké publikum. Tento rok si jí užije dost. Letošek se čtyřkou na konci je totiž Rokem české hudby. Skladby českých autorů a sami čeští interpreti se tak prezentují nejen na domácích scénách, ale i v cizině. Ve Spojených státech zahájil Rok české hudby v lednu recitál tenoristy Petra Nekorance v New Yorku, teď vsadili v hlavním městě Washingtonu na klavírní provedení Dvořákových Slovanských tanců. Od zpravodaje z místa Washington 20:22 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojených státech pokračuje Rok české hudby | Foto: Michal Daniš

Skladby Antonína Dvořáka představili ve výstavním sále českého velvyslanectví dva mladí klavíristé, Mary-Victoria Voutsas a Nolan Alexander Ancil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak zní Rok české hudby ve Spojených státech, poslouchal zpravodaj Pavel Novák

Dvořákova hudba se podle nich hraje s radostí, protože některá díla byla složená jako komorní, aby si je lidé mohli zahrát i pro svoje potěšení doma. A z toho pak pramení i radost z hraní.

„Dvořák také uměl vložit osobitý charakter do každé skladby. Ve výškách má hudba vzrušující náboj, v hloubkách jde do nitra duše. A to pomáhá se do ní úplně ponořit,“ popisují.

Diváci se nechali do hudby opravdu vtáhnout. Paní Diamond přiznává, že miluje vážnou hudbu. Prý si ji sama pro sebe zpívá. Při koncertu stála a bylo vidět, že v ni melodie rezonují. Dvořákovy skladby podle ní mají moc rozeznít duši. Proto se jí koncert tak líbil.

Další posluchač, Edgar Russel má rád překvapení. Sice něco z české hudby zná, ale rád pozná i její jiné stránky. Přijde tedy i na další české koncerty ve Washingtonu. A ty podle českého velvyslance ve Spojených státech Miloslava Staška samozřejmě budou následovat.

Před 130 lety připlul Antonín Dvořák do Ameriky. ‚Vítají mne jako největšího skladatele světa,‘ psal Číst článek

„Zaměřujeme se na různé žánry. Začínáme samozřejmě klasickou hudbou, ale plánujeme i pop, jazz, máme dva koncerty cimbálové muziky,“ vyjmenovává.

Vrcholem sezóny bude podle Staška vystoupení České filharmonie v proslulé Carnegie Hall v New Yorku.

„Další koncerty nebudou jen u nás na ambasádě, ale organizujeme je ve spolupráci například s Georgetownskou univerzitou nebo Kennedyho centrem, to je nejprestižnější kulturní organizace a instituce ve Washingtonu. A také spolupracujeme s Národní galerií moderního umění,“ dokládá Stašek pestrost míst, kde česká hudba zazní.

Rok české hudby v zahraničí je teprve na začátku. Koncertů ještě bude mnoho. Třeba v půlce března diváky překvapí v České národní budově na Manhattanu v New Yorku večer českých interpretů Kateřiny Englichové a Viléma Veverky se skladbami hoboj a harfu.