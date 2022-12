Hudba v kadeřnictví bez poplatku. Prezident podepsal novelu, přes námitky Ochranného svazu autorského

Živnostníci zanedlouho nebudou muset hradit autorské poplatky v případě, že budou mít například v zázemí prodejny puštěnu z rádia hudbu jako zvukovou kulisu. Změnu přinese novela autorského zákona, kterou prezident Miloš Zeman podepsal navzdory výhradám správců autorských práv. Výtky k novele mají i producenti v audiovizi. Praha 16:40 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) se to bude vztahovat například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Autorským poplatkům nebude podléhat reprodukovaná hudba například v železářství nebo kadeřnictví, která by byla nahodilá, nevýdělečné povahy a nezávislá na přání příjemce. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) se to bude vztahovat například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech.

Proti úpravě mají výhrady zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) a Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI), podle níž přijatá úprava přesahuje rámec výjimek povolených právem EU. Sporná je podle OSA podmínka nevýdělečnosti, která má sloužit pouze ke stanovení nižší ceny za práva autorů.

Nutnost platit autorské poplatky se nebude vztahovat na karikatury a satirická díla a „pastiše“, tedy napodobeniny uměleckých děl na internetu. Provozovatelé internetových úložišť budou muset podle novely blokovat jen takový obsah, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem, na který jsou uplatněna autorská práva. Právě tato změna má zabránit automatickému blokování karikatur. Nebudou mít povinnost sledovat obsah toho, co uživatelé vkládají na internet.

Podle vyjádření Asociace producentů v audiovizi (APA) není v ČR problémem overblocking, tedy preventivní blokování ze strany automatických filtrů, ale vysoká míra pirátství. „Ten, kdo bude nejvíce poškozen tímto ustanovením, jsou uživatelé, a to tím, když budou zakázány služby jako YouTube, k čemuž může v budoucnu tato legislativní změna vést,“ uvedla již dříve APA .

Novela také rozšiřuje okruh živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašování Ochrannému svazu autorskému. Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na kapely, které hrají výhradně vlastní produkci nebo díla, na něž se už autorská práva nevztahují.

Novela vychází ze směrnic EU a má zajistit kromě ochrany autorských práv na internetu také spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví. Účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.