Rokenrolová síň slávy otevřela brány. Vstoupili do ní Bon Jovi, po letech v původní sestavě

Do Rokenrolové síně slávy byli v Clevelandu v noci na neděli uvedeny kapely Bon Jovi, The Cars, Dire Straits a Moody Blues. Posmrtně se téže pocty dostalo zpěvačkám Nině Simone a Sister Rosettě Tharpe. Šestici interpretů už loni vybralo 1000 osobností hudebního průmyslu z 19 nominovaných. Bon Jovi vyhráli hlasování veřejnosti. Cleveland 9:44 15. dubna 2018

Při příležitosti uvedení do Rokenrolové síně slávy se po pěti letech na jednom pódiu setkali Bon Jovi ve své nejslavnější sestavě. Hity It's My Life nebo You Give Love a Bad Name tak vedle sebe zahráli Jon Bon Jovi a kytarista Richie Sambora.

Ústřední autorská dvojice kapely, která se úspěšně pohybuje na scéně už 35 let, spolu hrála poprvé od roku 2013, kdy se Sambora oddělil od skupiny v průběhu rozjetého turné. Zpěvák s kytaristou spolu dlouho nekomunikovali a dohoda o společném vystoupení v Clevelandu měla probíhat po emailech. Koncert si ale oni i všichni hosté užívali.

Na závěrečný hit roku 1986 Livin' on a Prayer se přidal i Alec John Such, poprvé po letech se tak sešla původní sestava, která začínala v malých klubech v New Jersey.

U příležitosti uvedení do síně slávy se často sejdou i kapely, které už se rozpadly. Letos to platilo o Dire Straits, kteří nevystoupili od roku 1992. „Byla to noc nostalgie, s důrazem na heslo lepší pozdě, než nikdy,“ poznamenala agentura Reuters.

Nina Simone zazpívala vše

Na nostalgickou strunu zabrnkala i zpěvačka Mary J. Bligeová, která do síně slávy uvedla zpěvačku a bojovnici za občanská práva Ninu Simone. Označila ji za "velekněžku soulu" a dodala, že Simone, která zemřela v roce 2003, dokázala zazpívat cokoli, ale vše zpívala po svém.

Rokenrolová síň slávy se rozrostla také o americkou gospelovou zpěvačku a kytaristku Sister Rosettu Tharpe, která zemřela v roce 1973. „Je úžasné, že Tharpe byla letos uvedena,“ řekl šéf Rokenrolové síně slávy Greg Harris. „Ona ovlivňovala ty, kteří ovlivňují,“ řekl o hudebnici, která byla známá i jako skvělá kytaristka s vlivem na Johnnyho Cashe nebo Chucka Berryho.

Na clevelandském večeru se v sobotu vzpomínalo i na umělce, kteří zemřeli v roce 2017. The Killers zahráli hity Toma Pettyho American Girl a Free Falling. Ann Wilson z kapely Heart a Jerry Cantrell z Alice in Chains vzdali hold zpěvákovi skupiny Soundgarden Chrisi Cornellovi interpretací hitu z roku 1994 Black Hole Sun.

Do síně slávy mohou být umělci vybráni nejdříve 25 let po vydání svého prvního alba nebo singlu.